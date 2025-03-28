Cidade do ES recebe socorro para conter inseto que amedronta população

Em poucos meses, praticamente 10% da população de Alfredo Chaves contraiu a febre oropouche, transmitida pelo mosquito maruim, principal vetor da doença. A situação é tão grave que uma força-tarefa, formada por especialistas, está na cidade do Sul do Estado para estudar o comportamento e as características do inseto.
O município, de quase 14 mil habitantes e que tem registrados oficialmente 1.288 casos, está sediando o polo nacional de pesquisa sobre o maruim com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
As informações obtidas sobre o Culicoides paraenses em Alfredo Chaves ajudarão no controle desse mosquito em todo o país e principalmente no próprio Espírito Santo, Estado que em janeiro passado tinha confirmados 99% dos casos em todo o território nacional.
Atualmente, 11 pesquisadores dessas instituições, entre biólogos, enfermeiros, agentes de saúde e veterinário, estão examinando as comunidades alfredenses mais afetadas pelo inseto, coletando amostras e aplicando produtos para teste.
Para apoiar o estudo, a Secretaria Municipal de Saúde de Alfredo Chaves disponibilizou uma sala, que foi adaptada pela equipe e transformada em laboratório.
A pesquisa está na segunda etapa, que envolve coleta, identificação e experimentação de diferentes substâncias para avaliar a eficácia de inseticidas. O próximo passo prevê o envio de amostras para análise detalhada no laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro, possibilitando uma avaliação mais precisa dos resultados.
“Através dessas informações podemos avançar na estruturação da vigilância do oropouche, adotar medidas mais efetivas de controle do vetor e consequentemente diminuir o número de casos da doença e melhorar o bem-estar da população, que tem sofrido bastante com a alta infestação”, explica a pesquisadora Lesliane de Amorim, enfermeira do Ministério da Saúde, apoiada por Karina Bertazo, bióloga da Sesa, e Jéssica Gouvea, bióloga da Fiocruz.