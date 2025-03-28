Cidade do ES recebe socorro para conter inseto que amedronta população

Pesquisadora monta armadilha para capturar o mosquito maruim em Alfredo Chaves Crédito: Everton Bassetto/Prefeitura de Alfredo Chaves

Em poucos meses, praticamente 10% da população de Alfredo Chaves contraiu a febre oropouche, transmitida pelo mosquito maruim, principal vetor da doença. A situação é tão grave que uma força-tarefa, formada por especialistas, está na cidade do Sul do Estado para estudar o comportamento e as características do inseto.

O município, de quase 14 mil habitantes e que tem registrados oficialmente 1.288 casos, está sediando o polo nacional de pesquisa sobre o maruim com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

As informações obtidas sobre o Culicoides paraenses em Alfredo Chaves ajudarão no controle desse mosquito em todo o país e principalmente no próprio Espírito Santo, Estado que em janeiro passado tinha confirmados 99% dos casos em todo o território nacional.

A FORÇA-TAREFA

Atualmente, 11 pesquisadores dessas instituições, entre biólogos, enfermeiros, agentes de saúde e veterinário, estão examinando as comunidades alfredenses mais afetadas pelo inseto, coletando amostras e aplicando produtos para teste.

Para apoiar o estudo, a Secretaria Municipal de Saúde de Alfredo Chaves disponibilizou uma sala, que foi adaptada pela equipe e transformada em laboratório.

Agentes de saúde em bananal, local propício à propagação do maruim Crédito: Everton Bassetto/Prefeitura de Alfredo Chaves

A pesquisa está na segunda etapa, que envolve coleta, identificação e experimentação de diferentes substâncias para avaliar a eficácia de inseticidas. O próximo passo prevê o envio de amostras para análise detalhada no laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro, possibilitando uma avaliação mais precisa dos resultados.