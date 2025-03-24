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Leonel Ximenes

Igreja em Vitória tem virgens consagradas: quem são essas mulheres?

Novo arcebispo, dom Ângelo Mezzari, teve o primeiro contato com as integrantes da "Ordo Virginum" (Ordem das Virgens)

Publicado em 24 de Março de 2025 às 16:07

Públicado em 

24 mar 2025 às 16:07
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dom Ângelo recebeu seis das oito virgens consagradas da Arquidiocese de Vitória
Dom Ângelo recebeu seis das oito virgens consagradas da Arquidiocese de Vitória Crédito: Arquidiocese de Vitória
O novo arcebispo de Vitória, dom Ângelo Mezzari, recebeu neste sábado (22) um grupo de mulheres que integram a Ordo Virginum (Ordem das Virgens), uma forma de vida consagrada reconhecida pela Igreja Católica desde os primeiros séculos do Cristianismo.
Das oito integrantes da Ordo Virginum da Arquidiocese de Vitória, seis se reuniram com o arcebispo no encontro que teve como objetivo estreitar a convivência entre o líder católico e essas mulheres.
E o que são as virgens consagradas? São mulheres que recebem essa consagração e permanecem no estado leigo, ou seja, não têm vínculo com com ordens ou congregações religiosas, mas, a exemplo destas, também se dedicam inteiramente a Deus, assumindo um compromisso público de virgindade perpétua.

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Entretanto, diferentemente das religiosas que vivem em comunidades, as virgens consagradas permanecem no mundo, em suas casas e locais de trabalho, testemunhando o Evangelho em seu cotidiano e servindo a Igreja conforme suas possibilidades e carismas.

A HISTÓRIA DAS VIRGENS CONSAGRADAS

Desde os primeiros séculos algumas mulheres, como Santa Inês, Santa Luzia e Santa Bárbara, renunciavam ao sacramento do matrimônio para se unir em casamento espiritual com Cristo, consagrando sua virgindade pelo voto perpétuo e de castidade perfeita.
Após o Concílio Vaticano II, na década de 1960, o Rito de Consagração das Virgens foi promulgado pelo papa Paulo VI, e hoje muitas mulheres se consagram por meio de uma solene missa presidida pelo bispo da Igreja local.
Após sua consagração, essas mulheres mantêm um vínculo de maternidade espiritual, serviço e entrega à Igreja local, sempre em comunhão com seu bispo diocesano, como é o caso da Arquidiocese de Vitória.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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religião Igreja Católica Arquidiocese de Vitória
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