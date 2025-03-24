Igreja em Vitória tem virgens consagradas: quem são essas mulheres?

Dom Ângelo recebeu seis das oito virgens consagradas da Arquidiocese de Vitória Crédito: Arquidiocese de Vitória

Ordo Virginum (Ordem das Virgens), uma forma de vida consagrada reconhecida pela O novo arcebispo de Vitória, dom Ângelo Mezzari, recebeu neste sábado (22) um grupo de mulheres que integram a(Ordem das Virgens), uma forma de vida consagrada reconhecida pela Igreja Católica desde os primeiros séculos do Cristianismo.

Das oito integrantes da Ordo Virginum da Arquidiocese de Vitória, seis se reuniram com o arcebispo no encontro que teve como objetivo estreitar a convivência entre o líder católico e essas mulheres.

E o que são as virgens consagradas? São mulheres que recebem essa consagração e permanecem no estado leigo, ou seja, não têm vínculo com com ordens ou congregações religiosas, mas, a exemplo destas, também se dedicam inteiramente a Deus, assumindo um compromisso público de virgindade perpétua.

Entretanto, diferentemente das religiosas que vivem em comunidades, as virgens consagradas permanecem no mundo, em suas casas e locais de trabalho, testemunhando o Evangelho em seu cotidiano e servindo a Igreja conforme suas possibilidades e carismas.

A HISTÓRIA DAS VIRGENS CONSAGRADAS

Desde os primeiros séculos algumas mulheres, como Santa Inês, Santa Luzia e Santa Bárbara, renunciavam ao sacramento do matrimônio para se unir em casamento espiritual com Cristo, consagrando sua virgindade pelo voto perpétuo e de castidade perfeita.

Após o Concílio Vaticano II, na década de 1960, o Rito de Consagração das Virgens foi promulgado pelo papa Paulo VI, e hoje muitas mulheres se consagram por meio de uma solene missa presidida pelo bispo da Igreja local.