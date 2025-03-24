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Leonel Ximenes

Vereadores recuam e não terão mais auxílio-alimentação em cidade do ES

Conforme a coluna mostrou, mordomia havia sido aprovada em fevereiro

Publicado em 24 de Março de 2025 às 18:11

Públicado em 

24 mar 2025 às 18:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A sessão da Câmara de Iconha em que foi aprovada a concessão dos benefícios
A sessão da Câmara de Iconha em que foi aprovada a concessão dos benefícios Crédito: Reprodução de vídeo
Em sessão extraordinária, na noite de sexta-feira (21), a Câmara de Iconha revogou a lei que concedia aos nove vereadores da cidade um tíquete-alimentação mensal de R$ 450 e um auxílio-feira de R$ 50 também a cada 30 dias. Conforme a coluna publicou, as duas mordomias haviam sido aprovadas no dia 25 de fevereiro por seis votos a dois (o presidente não votou, mas apoiou publicamente o recurso extra).
A proposta da revogação do projeto, agora aprovada por unanimidade, foi iniciativa dos vereadores Alessandro Gomes de Melo (PMN) e Alessandra Lourencini (União), os mesmos que votaram contra os benefícios em fevereiro.

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“Este é um projeto que não é meu nem da vereadora Alessandra, é um projeto da população de Iconha”, discursou o vereador Alessandro antes da votação da matéria pela revogação na última sexta-feira.
“Foi um voto errado”, observa a vereadora Alessandra, referindo-se à votação de fevereiro. “É um ato nobre, um ato reflexivo. Estamos refletindo sobre algo que deu uma repercussão muito negativa”, acrescentou, agora sobre a votação pela revogação do auxílio.

A MORDOMIA DERRUBADA

Com a aprovação do projeto em fevereiro, patrocinado pela mesa diretora na época, os parlamentares de Iconha passariam a receber, mensalmente, um auxílio de alimentação no valor de R$ 450 e, como se não bastasse, teriam direito também a um tíquete-feira de R$ 50, totalizando R$ 500 em benefícios extras, além do salário de 6.643,38.
Em fevereiro, votaram a favor das mordomias os vereadores Dercelino Mongin (PP), Marcelo Zucatelli (MDB), Carmelita Lapa (PP), João Morello (Podemos), Fabio Dalbom (PSB) e Denivan Coutinho (Republicanos).
O presidente da Casa, Moisés Marchiori (Republicanos), embora não tenha votado por imposição do Regimento Interno da Câmara, foi um dos signatários dos projetos.
A Câmara de Iconha tem duas sessões por mês, mas em janeiro é o período de férias e em dezembro os vereadores se reúnem apenas uma vez.
Lembrando que em janeiro de 2020, Iconha sofreu a maior enchente da sua história, destruindo casas, estabelecimentos comerciais e sonhos. Cinco pessoas morreram.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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