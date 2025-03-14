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Leonel Ximenes

Fundada há 104 anos, tradicional loja da Praia do Canto fecha as portas

Ponto comercial, em área supervalorizada da Capital, será ocupado por uma sorveteria

Publicado em 14 de Março de 2025 às 15:35

Públicado em 

14 mar 2025 às 15:35
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Libanesa Tecidos está na Praia do Canto desde 1982
A Libanesa Tecidos está na Praia do Canto desde 1982 Crédito: Facebook
Fundada pelo imigrante libanês Antônio Jacob Saad em 1921, na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, a Libanesa Tecidos vai fechar as portas no próximo mês de maio. A loja está instalada na Rua Aleixo Neto, na Praia do Canto, desde 1982, época em que a mais famosa via do bairro ainda era de paralelepípedo.
Sob o comando da empresária Flávia Saad, da quarta geração da família, A Libanesa Tecidos sempre foi sinônimo de elegância na Ilha e ficou conhecida por comercializar tecidos exclusivos e finos. No lugar da loja vai funcionar uma sorveteria.
Embora o ramo feminino do grupo vá encerrar suas atividades, duas lojas da família do segmento masculino, a Libanesa Homem e a Maison Libanesa Homem, ambas comandadas por César Saad, irmão de Flávia, continuam funcionando normalmente na Praia do Canto, perpetuando a marca.

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Para o empresário, os novos tempos inviabilizaram a manutenção de uma loja com o perfil da Libanesa Tecidos: “Como o filme de máquina fotográfica, como o videocassete, a tecnologia e a modernidade não permitiram que a loja continuasse. A gente lutou muito para tentar manter a loja, mas infelizmente a conjuntura e a evolução do mercado levaram ao fechamento”, lamentou o empresário.
A Libanesa Tecidos sai do mundo para entrar na história.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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