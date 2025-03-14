Fundada há 104 anos, tradicional loja da Praia do Canto fecha as portas

Fundada pelo imigrante libanês Antônio Jacob Saad em 1921, na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
, a Libanesa Tecidos vai fechar as portas no próximo mês de maio. A loja está instalada na Rua Aleixo Neto, na Praia do Canto, desde 1982, época em que a mais famosa via do bairro ainda era de paralelepípedo.
Sob o comando da empresária Flávia Saad, da quarta geração da família
, A Libanesa Tecidos sempre foi sinônimo de elegância na Ilha e ficou conhecida por comercializar tecidos exclusivos e finos. No lugar da loja vai funcionar uma sorveteria.
Embora o ramo feminino do grupo vá encerrar suas atividades, duas lojas da família do segmento masculino, a Libanesa Homem e a Maison Libanesa Homem, ambas comandadas por César Saad, irmão de Flávia, continuam funcionando normalmente na Praia do Canto
, perpetuando a marca.
Para o empresário, os novos tempos inviabilizaram a manutenção de uma loja com o perfil da Libanesa Tecidos: “Como o filme de máquina fotográfica, como o videocassete, a tecnologia e a modernidade não permitiram que a loja continuasse. A gente lutou muito para tentar manter a loja, mas infelizmente a conjuntura e a evolução do mercado levaram ao fechamento”, lamentou o empresário.
A Libanesa Tecidos sai do mundo para entrar na história.