Capixaba é a nova sócia da XP, gigante do mercado financeiro

Uma das maiores instituições do mercado financeiro
brasileiro, a XP anunciou a inclusão de Cecília Perini, líder da empresa em Minas Gerais e no Espírito Santo, no seu quadro de sócios.
Com cerca de 20 anos de atuação no mercado financeiro, sendo quase cinco deles dedicados à XP, Cecília tem se consolidado como uma das principais lideranças femininas da empresa. Sob sua liderança, a XP ampliou sua presença nos dois Estados nos últimos anos.
“O nosso objetivo em Minas Gerais
e no Espírito Santo tem sido não apenas oferecer investimentos, mas também construir um legado no desenvolvimento econômico da região, trazendo um atendimento personalizado e estratégico para quem busca realizar sonhos e crescer a partir da gestão inteligente de seus recursos e patrimônio”, afirma a líder da XP.
“A nova posição de Cecília como sócia reflete o reconhecimento ao seu trabalho de excelência, sua visão de negócios e sua contribuição para o crescimento e consolidação da XP na região sudeste do país”, diz a empresa, em nota.