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Leonel Ximenes

Capixaba é a nova sócia da XP, gigante do mercado financeiro

Economista atualmente é líder da empresa em Minas Gerais e no Espírito Santo

Publicado em 04 de Abril de 2025 às 03:11

Públicado em 

04 abr 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cecília Perini tem 20 anos de atuação no mercado financeiro
Cecília Perini tem 20 anos de atuação no mercado financeiro Crédito: Divulgação
Uma das maiores instituições do mercado financeiro brasileiro, a XP anunciou a inclusão de Cecília Perini, líder da empresa em Minas Gerais e no Espírito Santo, no seu quadro de sócios.
Com cerca de 20 anos de atuação no mercado financeiro, sendo quase cinco deles dedicados à XP, Cecília tem se consolidado como uma das principais lideranças femininas da empresa. Sob sua liderança, a XP ampliou sua presença nos dois Estados nos últimos anos.
“O nosso objetivo em Minas Gerais e no Espírito Santo tem sido não apenas oferecer investimentos, mas também construir um legado no desenvolvimento econômico da região, trazendo um atendimento personalizado e estratégico para quem busca realizar sonhos e crescer a partir da gestão inteligente de seus recursos e patrimônio”, afirma a líder da XP.
“A nova posição de Cecília como sócia reflete o reconhecimento ao seu trabalho de excelência, sua visão de negócios e sua contribuição para o crescimento e consolidação da XP na região sudeste do país”, diz a empresa, em nota.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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