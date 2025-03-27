O supermercado arrasado que sobreviveu à tragédia no ES

Imagens da destruição provocada pelas fortes chuvas no Supermercado Garcia, em Mimoso do Sul Crédito: Instagram

A maior tragédia da história de Mimoso do Sul , cidade arrasada por uma enchente em março de 2024, também é a história de superação de muitas pessoas e empresas. Uma destas é o Supermercado Garcia, empresa familiar fundada há 40 anos no município e que conseguiu se reerguer.

Na época, os proprietários perderam todo o estoque e a própria loja ficou muito danificada. Carlos Magno Rodrigues, sócio-proprietário do Garcia, conta que levou 20 dias para reabrir, de forma precária, o seu negócio familiar.

"Foi um susto. Mas após alguns dias recomeçamos aos poucos com muita fé em Deus. Depois da chuva, a cidade era só lama e poeira”, relata.

“Negociamos com nossos fornecedores e conseguimos alongar os prazos. Fizemos um aporte na empresa e contamos com o apoio de voluntários de Venda Nova do Imigrante e de Cachoeiro de Itapemirim para retirar os entulhos e realizar a limpeza da loja”, lembra Carlos Magno.

O Garcia atualmente, reconstruído e funcionando normalmente Crédito: Instagram

O empresário diz que nos primeiros dias a estratégia foi adquirir produtos em atacarejos e que aos poucos os fornecedores começaram a voltar. “Mas até hoje estamos trocando equipamentos. Iremos também trocar o piso e dar uma pintura nova à loja. A expectativa é a de que até o mês de julho façamos uma reinauguração para marcar esse momento”, destaca.