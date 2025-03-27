Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

O supermercado arrasado que sobreviveu à tragédia no ES

Loja enfrentou o seu maior desafio em 40 anos de existência e até hoje está se recuperando

Publicado em 27 de Março de 2025 às 03:11

Públicado em 

27 mar 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Imagens da destruição provocada pelas fortes chuvas no Supermercado Garcia, em Mimoso do Sul
Imagens da destruição provocada pelas fortes chuvas no Supermercado Garcia, em Mimoso do Sul Crédito: Instagram
A maior tragédia da história de Mimoso do Sul, cidade arrasada por uma enchente em março de 2024, também é a história de superação de muitas pessoas e empresas. Uma destas é o Supermercado Garcia, empresa familiar fundada há 40 anos no município e que conseguiu se reerguer.
Na época, os proprietários perderam todo o estoque e a própria loja ficou muito danificada. Carlos Magno Rodrigues, sócio-proprietário do Garcia, conta que levou 20 dias para reabrir, de forma precária, o seu negócio familiar.
"Foi um susto. Mas após alguns dias recomeçamos aos poucos com muita fé em Deus. Depois da chuva, a cidade era só lama e poeira”, relata.

Veja Também

O mistério da imagem da santa que resistiu à enchente no ES

O desafio era a sobrevivência financeira do supermercado, em dificuldades após a tragédia provocada pela chuva que matou 18 pessoas e deixou imóveis e empresas destruídos.
“Negociamos com nossos fornecedores e conseguimos alongar os prazos. Fizemos um aporte na empresa e contamos com o apoio de voluntários de Venda Nova do Imigrante e de Cachoeiro de Itapemirim para retirar os entulhos e realizar a limpeza da loja”, lembra Carlos Magno.
O Garcia atualmente, reconstruído e funcionando normalmente
O Garcia atualmente, reconstruído e funcionando normalmente Crédito: Instagram
O empresário diz que nos primeiros dias a estratégia foi adquirir produtos em atacarejos e que aos poucos os fornecedores começaram a voltar. “Mas até hoje estamos trocando equipamentos. Iremos também trocar o piso e dar uma pintura nova à loja. A expectativa é a de que até o mês de julho façamos uma reinauguração para marcar esse momento”, destaca.
Passado o pior momento em quatro décadas de existência do Supermercado Garcia, a aposta agora, segundo Carlos Magno, é a inovação: “Hoje a loja tem um bom mix de produtos e possui 22 funcionários. “Fizemos algumas alterações na operação e investimos em setores como padaria, bomboniere e bazar. Focamos também no controle de resultados e buscando melhorar cada vez mais. Sou muito agradecido a Deus, me sinto renovado”, afirma o empresário.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Prefeito ganha R$ 19 mil em cidade com menos de 7 mil habitantes no ES

Morre, aos 85 anos, empresário pioneiro no café de qualidade no ES

Rosário rezado pelo frei Gilson provoca conflito em igreja no ES

Fundada há 104 anos, tradicional loja da Praia do Canto fecha as portas

Cidade do ES será a capital de fruta exótica que veio da Bolívia

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Chuva no ES Mimoso do Sul Venda Nova do Imigrante Tragédia supermercados Enchentes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados