Grande rede de supermercados quer ter mais de 60 lojas no ES

Carrinhos de supermercado: Rede BH tem atualmente 41 lojas no ES Crédito: Pixabay

Um dos homens mais ricos do Brasil, o empresário Pedro Lourenço de Oliveira, dono do Supermercados BH, anunciou, em entrevista ao site O Tempo Sports, que pretende ter mais de 60 lojas no Espírito Santo nos próximos três, cerca de 20 unidades a mais do que a rede tem atualmente no Estado.

Em 2025, o empresário mineiro comprou 54 lojas da Rede Bretas, de Goiás , Estado para onde pretende expandir as operações do BH. Ele afirmou também que não sabe se vai abrir lojas em São Paulo e Rio de Janeiro, os dois maiores mercados do país. “Eu só queria ter uma loja. Então, Deus me deu tantas lojas. Eu não tenho um cronograma para abrir tanta loja, as coisas vão acontecendo.”

Pedro de Oliveira, que também é dono do Cruzeiro, revelou que redes de todo o país têm feito contato oferecendo operações para serem adquiridas pelo grupo mineiro fundado em 1996, mas o empresário descartou novas compras neste momento - pelo menos por enquanto.

Loja do Supermercados BH em Laranjeiras, Serra Crédito: Divulgação/Supermercados BH

“Neste ano eu não posso comprar, porque eu comprei a Rede Bretas e mais umas lojas no Espírito Santo. Neste ano, tem que ficar nessas aí, tem que ser profissional”, ponderou.