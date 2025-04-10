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Leonel Ximenes

Grande rede de supermercados quer ter mais de 60 lojas no ES

Segundo dono do grupo, expansão da empresa mineira é para os próximos três anos no Espírito Santo

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 03:12

Públicado em 

10 abr 2025 às 03:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Carrinhos de supermercado: fora das lojas, podem ser usado por criminosos
Carrinhos de supermercado: Rede BH tem atualmente 41 lojas no ES Crédito: Pixabay
Um dos homens mais ricos do Brasil, o empresário Pedro Lourenço de Oliveira, dono do Supermercados BH, anunciou, em entrevista ao site O Tempo Sports, que pretende ter mais de 60 lojas no Espírito Santo nos próximos três, cerca de 20 unidades a mais do que a rede tem atualmente no Estado.
Quinta maior rede de supermercados do Brasil, com faturamento de R$ 17,3 bilhões em 2024, o Supermercados BH, conforme mostrou o colunista Abdo Filho, comprou recentemente o tradicional Canguru Supermercados, que tem três lojas na Serra, em Jacaraípe, Novo Horizonte e Jardim Limoeiro.
Em 2025, o empresário mineiro comprou 54 lojas da Rede Bretas, de Goiás, Estado para onde pretende expandir as operações do BH. Ele afirmou também que não sabe se vai abrir lojas em São Paulo e Rio de Janeiro, os dois maiores mercados do país. “Eu só queria ter uma loja. Então, Deus me deu tantas lojas. Eu não tenho um cronograma para abrir tanta loja, as coisas vão acontecendo.”
Pedro de Oliveira, que também é dono do Cruzeiro, revelou que redes de todo o país têm feito contato oferecendo operações para serem adquiridas pelo grupo mineiro fundado em 1996, mas o empresário descartou novas compras neste momento - pelo menos por enquanto.
Loja do Supermercados BH em Laranjeiras, Serra
Loja do Supermercados BH em Laranjeiras, Serra Crédito: Divulgação/Supermercados BH
“Neste ano eu não posso comprar, porque eu comprei a Rede Bretas e mais umas lojas no Espírito Santo. Neste ano, tem que ficar nessas aí, tem que ser profissional”, ponderou.
O BH chegou ao ES em 2023, quando comprou as operações do Grupo DMA, dono das marcas EPA e Mineirão Atacarejo, no Espírito Santo. De lá para cá, o grupo, que tem 41 lojas no ES, vem fazendo uma série de aquisições para ter mais escala no mercado capixaba.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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