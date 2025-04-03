Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Morre, aos 98 anos, matriarca da família de grande grupo empresarial do ES

Ela deu origem ao conglomerado empresarial com atuação em seis Estados do país

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 03:11

Públicado em 

03 abr 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dona Irami Machado de Sá Cavalcante nasceu no interior do Ceará
Dona Irami Machado de Sá Cavalcante nasceu no interior do Ceará Crédito: Instagram
Morreu aos 98 anos de idade, nesta quarta-feira (2), dona Irami Machado de Sá Cavalcante, matriarca da família Sá Cavalcante, um dos maiores grupos empresariais do Espírito Santo. A causa da morte dela não havia sido divulgada até as 22 horas de ontem, bem como informações sobre velório e sepultamento.
Presente em seis Estados brasileiros - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Pará e Piauí - o Grupo Sá Cavalcante, fundado há 50 anos, tem forte atuação no ramo imobiliário, de shopping centers, de comunicação e de comestíveis.

Veja Também

Morre, aos 85 anos, empresário pioneiro no café de qualidade no ES

Morre, aos 98 anos, dono de restaurante que fez história em Vila Velha

Em nota publicada na noite desta quarta nas redes sociais, a família se manifestou e lamentou a morte da matriarca, que morava no Espírito Santo.
“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Irami Machado de Sá Cavalcante, mãe do nosso querido fundador, Walter de Sá Cavalcante Junior. Irami foi uma mãe amorosa, avó dedicada e o alicerce que deu origem ao Grupo Sá Cavalcante. Sua força, sabedoria e amor incondicional moldaram os valores que nos guiam até hoje e que continuarão presentes conosco. Neste momento, expressamos todo o nosso carinho aos amigos e família Sá Cavalcante!”, diz a postagem.
Walter e Elizabete Cavalcante
Walter Cavalcante Junior ao lado de Elizabete Cavalcante: empresário, fundador do Grupo Sá Cavalcante, é o filho mais velho de dona Irami Crédito: Cacá Lima
Cearense da cidade de Crateús e com forte formação católica, dona Irami era filha de um grande empresário do ramo da agricultura e da exportação. Ela casou-se em 1948 com o então deputado estadual Walter Cavalcante, dono do jornal “O Estado”.

VIÚVA PRECOCEMENTE

Ficou viúva muito cedo - seu marido, então deputado federal, morreu aos 38 anos de idade no Rio de Janeiro, em junho de 1954, dois meses antes do suicídio do presidente Getulio Vargas, no Palácio do Catete, na tragédia que chocou o Brasil.
Mesmo sem o marido, dona Irami Machado de Sá Cavalcante encontrou forças para enfrentar os desafios que a vida lhe apresentou e voltou para Fortaleza (CE) para morar na casa paterna, onde cuidou dos seus três filhos pequenos: Walter, Leila e Karla.
Forte e determinada, dona Irami passou a trabalhar para sustentar a família e, nos anos 1960, aposentou-se como servidora da Previdência Social. A partir daí, finalmente, ela teria mais tempo para fazer o que mais amava, que era cuidar da família.
O que fez com muito amor e dedicação até os últimos dias da sua vida.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Morre, aos 47 anos, o rei na arte de fazer bolos no ES

Morre, aos 104 anos, a mulher que adoçava Vila Velha

Chef que morreu em Vitória testemunhou assassinato de Gerson Camata

Morre uma das maiores empresárias do setor imobiliário capixaba

Morre, aos 85 anos, um dos comerciantes mais antigos de Vitória

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Economia Rio de Janeiro (RJ) Negócios Ceará Igreja Católica Mercado imobiliário Ministério da Previdência Social
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo
Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados