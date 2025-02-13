BH compra operação da rede Canguru Supermercados

A família Dall'Orto Dalvi, dona do Canguru, vendeu apenas as operações supermercadistas, os imóveis onde estão as lojas (alguns com centros comerciais), serão alugados para o BH, ou seja, eles seguem como proprietários e administradores dos centros comerciais onde, além do supermercado, funcionam diversos pontos de comércio e serviços. A marca Canguru segue sendo da família, que está no ramo desde 1978. Os valores envolvidos estão sob sigilo. O acordo está fechado, mas ainda vai precisar ser submetido ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).