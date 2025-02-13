BH compra operação da rede Canguru Supermercados

Os Supermercados BH seguem acelerando no Espírito Santo.
A rede fundada pelo empresário Pedro Lourenço (que é o dono do Cruzeiro), a quinta maior do Brasil, com faturamento de R$ 17,8 bilhões em 2023, acaba de fechar a compra das operações do tradicional Canguru Supermercados, que possui três lojas na Serra: Jacaraípe, Novo Horizonte e Jardim Limoeiro. As unidades farão parte da rede do BH no Espírito Santo, que passará a contar com 41 lojas em 11 cidades capixabas e ganhará um belo reforço na Serra, cidade mais populosa do Estado, que terá nove lojas do grupo mineiro.
A família Dall'Orto Dalvi, dona do Canguru, vendeu apenas as operações supermercadistas, os imóveis onde estão as lojas (alguns com centros comerciais), serão alugados para o BH, ou seja, eles seguem como proprietários e administradores dos centros comerciais onde, além do supermercado, funcionam diversos pontos de comércio e serviços. A marca Canguru segue sendo da família, que está no ramo desde 1978. Os valores envolvidos estão sob sigilo. O acordo está fechado, mas ainda vai precisar ser submetido ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
BH e Canguru não quiseram falar sobre o negócio.