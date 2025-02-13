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Varejo

BH compra operação da rede Canguru Supermercados

Grupo mineiro, liderado pelo empresário Pedro Lourenço, chegou no Espírito Santo em 2023 e vem fazendo um forte movimento de expansão de lojas

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 13:05

Públicado em 

13 fev 2025 às 13:05
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Supermercados BH
Loja dos Supermercados BH no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Supermercados BH
Os Supermercados BH seguem acelerando no Espírito Santo. A rede fundada pelo empresário Pedro Lourenço (que é o dono do Cruzeiro), a quinta maior do Brasil, com faturamento de R$ 17,8 bilhões em 2023, acaba de fechar a compra das operações do tradicional Canguru Supermercados, que possui três lojas na Serra: Jacaraípe, Novo Horizonte e Jardim Limoeiro. As unidades farão parte da rede do BH no Espírito Santo, que passará a contar com 41 lojas em 11 cidades capixabas e ganhará um belo reforço na Serra, cidade mais populosa do Estado, que terá nove lojas do grupo mineiro.
A família Dall'Orto Dalvi, dona do Canguru, vendeu apenas as operações supermercadistas, os imóveis onde estão as lojas (alguns com centros comerciais), serão alugados para o BH, ou seja, eles seguem como proprietários e administradores dos centros comerciais onde, além do supermercado, funcionam diversos pontos de comércio e serviços. A marca Canguru segue sendo da família, que está no ramo desde 1978. Os valores envolvidos estão sob sigilo. O acordo está fechado, mas ainda vai precisar ser submetido ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
O BH chegou ao Espírito Santo em 2023, quando comprou as operações do Grupo DMA, dono das marcas EPA e Mineirão Atacarejo, no Espírito Santo. De lá para cá, o grupo vem fazendo uma série de aquisições para ter mais escala no mercado capixaba. 
BH compra operação da rede Canguru Supermercados
BH e Canguru não quiseram falar sobre o negócio.
Nova loja do Canguru Supermercados, em Jacaraípe, Serra
Nova loja do Canguru Supermercados, em Jacaraípe, Serra Crédito: Divulgação/Canguru Supermercados

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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