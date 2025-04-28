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Festa da Penha 2025

Ciclistas pedalam de Camburi à Prainha em devoção a Nossa Senhora

Milhares de fiéis sobre duas rodas seguiram por ruas e avenidas de Vitória e Vila Velha para pedir bênçãos e agradecer à padroeira do Espírito Santo

Publicado em 28 de Abril de 2025 às 12:24

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

28 abr 2025 às 12:24
Com uma tradição de 18 anos na Festa da Penha, a romaria dos ciclistas reuniu milhares de devotos sobre bicicletas para prestar homenagens à Nossa Senhora, na manhã desta segunda-feira (28), dia da padroeira do Espírito Santo.
Neste ano, a procissão seguiu com o trajeto criado em 2024, saindo do Parque Atlântica, na Praia de Camburi, em Vitória, encontrando-se no Parque da Prainha, em Vila Velha, com os fiéis que saíram de Cobilândia, no mesmo município. Todos demonstraram fé e devoção, fazendo o percurso para pedir bênçãos e agradecer.
O trajeto, que conta com 14,6 quilômetros, passou por toda a orla de Camburi e Praia do Canto até subir a Terceira Ponte, seguindo pela Rua Antônio Ataíde, já em Vila Velha, para ir em direção ao Parque da Prainha. O repórter Caio Vasconcelos, de A Gazeta, participou da procissão de bicicleta e ouviu fiéis, como o funcionário público Luis Claudio de Lima, que expressou a gratidão em participar da romaria com seu filho Guilherme, de 10 anos.
Confira como foi a Romaria dos Ciclistas 2025
Romaria começou na Praia de Camburi e terminou na Prainha, em Vila Velha Crédito: Caio Vasconcelos
"Guilherme é um exemplo de um milagre em nossas vidas por intercessão de Nossa Senhora. Em um momento difícil, nós estávamos descrentes de uma gravidez. Nossa Senhora e Deus nos abençoaram com a gravidez da minha esposa e a vinda do meu filho"
Luís Cláudio de Lima - Servidor público
Luis Claudio e seu filho Guilherme na Romaria dos Ciclistas 2025
Luís Cláudio e seu filho Guilherme agradecem pela vida Crédito: Caio Vasconcelos
Sob o forte calor que atinge a Grande Vitória neste começo de semana, o casal Ângela Pereira e Marcos saíram da Serra para a romaria pelo segundo ano seguido. O bancário comentou que participou da procissão neste ano pela vida do irmão, que se encontra no hospital. "Peço para que Nossa Senhora interceda pela cura dele." 
Para Ângela Maria, a emoção é muito grande. "Sentimos o calor de Nossa Senhora conosco. Pedimos paz, amor e saúde. Também agradecemos por tudo, principalmente por nos reunirmos em família indo à casa dela", ressalta.
O casal Sérgio e Ângela foram da Serra até Vila Velha pela F
O casal Sérgio e Ângela foram da Serra até Vila Velha na Romaria dos Ciclistas 2025 Crédito: Caio Vasconcelos

Confira as fotos da Romaria dos Ciclistas 2025

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