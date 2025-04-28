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Devoção

Grupo sai de Afonso Cláudio a pé para participar da Festa da Penha

Percurso foi de quase 150 quilômetros, feito em quatro dias. Fiéis da Paróquia São Sebastião saíram do Sul do Estado na madrugada de sexta-feira (25)

Publicado em 28 de Abril de 2025 às 14:06

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 abr 2025 às 14:06
Grupo veio a pé de Afonso Cláudio para participar da Festa da Penha
Grupo de Afonso Cláudio vem para Prainha a pé Crédito: José Pedro Coimbra
Um grupo de 28 pessoas decidiu sair de Afonso Cláudio a pé para participar da Festa da Penha, em Vila Velha. O percurso é de quase 150 quilômetros, que demorou quatro dias para ser concluído.
Os peregrinos saíram da Paróquia São Sebastião, no Sul do Estado, por volta das 2 horas de sexta-feira (25) e chegaram em Melgaço em Domingo Martins, totalizando 58 km. No sábado (26), os participantes caminharam mais 42 km até Rio do Meio, em Cariacica.
Às 16 horas de domingo (27), os fiéis chegaram em Alto Lage, em Cariacica, onde ficaram hospedados na casa do filho de um dos participantes. A chegada ao Convento da Penha foi na manhã desta segunda (28), a tempo de participar da missa das 10 horas. No início da tarde, o grupo volta para o Sul do Estado em um micro-ônibus.
De acordo com um dos organizadores, José Pedro Coimbra de Oliveira, de 69 anos, os fiéis da Padroeira do Espírito Santo fazem o trajeto de Afonso Cláudio a Vila Velha desde 2018. Na época, foram oito pessoas. Com o passar dos anos, o grupo cresceu, totalizando 28 participantes neste ano.
“O sentimento de fé e gratidão é maravilhoso. Quando chegamos, a emoção tomou conta de todos. Foram 17 anos de romaria e estou desde 2018 com o grupo que vem a pé de Afonso Cláudio”, relatou.

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