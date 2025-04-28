Grupo sai de Afonso Cláudio a pé para participar da Festa da Penha

Grupo de Afonso Cláudio vem para Prainha a pé Crédito: José Pedro Coimbra

Um grupo de 28 pessoas decidiu sair de Afonso Cláudio a pé para participar da Festa da Penha , em Vila Velha. O percurso é de quase 150 quilômetros, que demorou quatro dias para ser concluído.

Os peregrinos saíram da Paróquia São Sebastião, no Sul do Estado, por volta das 2 horas de sexta-feira (25) e chegaram em Melgaço em Domingo Martins, totalizando 58 km. No sábado (26), os participantes caminharam mais 42 km até Rio do Meio, em Cariacica.

Às 16 horas de domingo (27), os fiéis chegaram em Alto Lage, em Cariacica, onde ficaram hospedados na casa do filho de um dos participantes. A chegada ao Convento da Penha foi na manhã desta segunda (28), a tempo de participar da missa das 10 horas. No início da tarde, o grupo volta para o Sul do Estado em um micro-ônibus.

De acordo com um dos organizadores, José Pedro Coimbra de Oliveira, de 69 anos, os fiéis da Padroeira do Espírito Santo fazem o trajeto de Afonso Cláudio a Vila Velha desde 2018. Na época, foram oito pessoas. Com o passar dos anos, o grupo cresceu, totalizando 28 participantes neste ano.