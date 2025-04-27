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Homenagem à padroeira

Festa da Penha 2025: reveja a Romaria das Mulheres

Em um trajeto que saiu do Santuário de Vila Velha em direção ao Parque da Prainha, devotas deram exemplo de amor, fé e devoção à Nossa Senhora

Publicado em 27 de Abril de 2025 às 15:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2025 às 15:11
O oitavo dia da Festa da Penha chegou e, com ele, a tradicional Romaria das Mulheres, que acontece desde 1995. Nela, as devotas saíram do Santuário de Vila Velha, no Centro do município, em direção ao Parque da Prainha, e participaram de uma missa de encerramento após a caminhada. Toda a procissão pode ser revista na transmissão acima, com os momentos de fé, amor e devoção a Nossa Senhora.
Na segunda-feira (28), dia da Padroeira, a partir das 16h, a TV Gazeta transmite ao vivo e para todo o Estado a missa de encerramento da Festa da Penha 2025, que marca a 455º edição desse evento espiritual e cultural tão importante para o Espírito Santo. 

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