Festa da Penha 2025: reveja a Romaria das Mulheres

O oitavo dia da Festa da Penha chegou e, com ele, a tradicional Romaria das Mulheres, que acontece desde 1995. Nela, as devotas saíram do Santuário de Vila Velha, no Centro do município, em direção ao Parque da Prainha, e participaram de uma missa de encerramento após a caminhada. Toda a procissão pode ser revista na transmissão acima, com os momentos de fé, amor e devoção a Nossa Senhora.
Na segunda-feira (28), dia da Padroeira, a partir das 16h, a TV Gazeta transmite ao vivo e para todo o Estado a missa de encerramento da Festa da Penha 2025, que marca a 455º edição desse evento espiritual e cultural tão importante para o Espírito Santo.