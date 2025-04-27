Festa da Penha: Romaria das Mulheres reúne multidão de fiéis

Uma multidão de devotas percorreu as ruas do Centro de Vila Velha até o Parque da Prainha, neste domingo (27), durante a Romaria das Mulheres, na Festa da Penha . A procissão com protagonismo feminino acontece desde 1995 e marca o último dia do Oitavário. Ao longo do percurso, foram muitas as demonstrações de fé e devoção. E também não faltaram animação e alegria, ao som de cânticos em homenagem a Nossa Senhora da Penha.

Durante a Romaria das Mulheres, quem dirigiu o "Penha Móvel", veículo que leva a imagem de Nossa Senhora, foi uma mulher. Alessandra contou, na transmissão da festa, a emoção de participar desse momento com uma missão tão importante: "Foi um chamado de Nossa Senhora. Sei que estou pronta para exercer e realmente sem palavras para dizer. É uma mistura de emoções, com ansiedade e gratidão", disse.

Festa da Penha: confira como foi a Romaria das Mulheres

Ao fim da procissão, as flores usadas para enfeitar o andor com a imagem de Nossa Senhora da Penha foram distribuídas às fiéis, pela organização da festa.