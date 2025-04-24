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Festa da Penha 2025: veja o trajeto da Romaria dos Homens

Confira o percurso da maior e mais aguardada celebração a Nossa Senhora da Penha, que acontece sábado (26)

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 17:06

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

24 abr 2025 às 17:06
Romaria dos Homens é um dos momentos mais aguardados pelos fiéis que comparecem à Festa da Penha. Nesta edição, a homenagem à padroeira do Espírito Santo acontece entre os dias 20 e 28 de abril.
O trajeto possui aproximadamente 14 quilômetros e passa pelo Centro de Vitória, seguindo pela Segunda Ponte até chegar na Prainha, em Vila Velha. Todo esse percurso tem uma duração média de 4 horas. A romaria é realizada no sábado que antecede ao dia da padroeira do Estado, confira o percurso completo no vídeo acima.

Trajeto da procissão

A Romaria dos Homens — atualmente também chamada de Romaria das Famílias — começa com uma missa de abertura realizada às 18h e, cerca de uma hora depois, a imagem da Nossa Senhora da Penha deixa a Catedral rumo à Prainha, local onde acontece a missa de encerramento da caminhada. Confira o percurso abaixo:
A imagem da padroeira passa pelas seguintes ruas do centro de Vitória:
  • Rua José Marcelino;
  • Rua São Francisco;
  • Viaduto Caramuru;
  • Rua Cais São Francisco;
  • Parque Moscoso, na Avenida Cleto Nunes;
  • Avenida Marcos de Azevedo;
  • Avenida Duarte Lemos;
  • Rua Pedro Nolasco, já em frente à Ponte Seca.
Em seguida, os fiéis passam pela Segunda Ponte. Já em Vila Velha, o caminho segue pelas seguintes vias:
  • Avenida Carlos Lindenberg; 
  • Avenida Jerônimo Monteiro; 
  • Avenida Champagnat; 
  • Rua Antônio Ataíde; 
  • Parque da Prainha.

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