Festa da Penha 2025: veja o trajeto da Romaria dos Homens

A Romaria dos Homens é um dos momentos mais aguardados pelos fiéis que comparecem à Festa da Penha. Nesta edição, a homenagem à padroeira do Espírito Santo acontece entre os dias 20 e 28 de abril.
O trajeto possui aproximadamente 14 quilômetros e passa pelo Centro de Vitória, seguindo pela Segunda Ponte até chegar na Prainha, em Vila Velha. Todo esse percurso tem uma duração média de 4 horas. A romaria é realizada no sábado que antecede ao dia da padroeira do Estado, confira o percurso completo no vídeo acima.
Trajeto da procissão
A Romaria dos Homens — atualmente também chamada de Romaria das Famílias — começa com uma missa de abertura realizada às 18h e, cerca de uma hora depois, a imagem da Nossa Senhora da Penha deixa a Catedral rumo à Prainha, local onde acontece a missa de encerramento da caminhada. Confira o percurso abaixo:
A imagem da padroeira passa pelas seguintes ruas do centro de Vitória:
- Rua José Marcelino;
- Rua São Francisco;
- Viaduto Caramuru;
- Rua Cais São Francisco;
- Parque Moscoso, na Avenida Cleto Nunes;
- Avenida Marcos de Azevedo;
- Avenida Duarte Lemos;
- Rua Pedro Nolasco, já em frente à Ponte Seca.
Em seguida, os fiéis passam pela Segunda Ponte. Já em Vila Velha, o caminho segue pelas seguintes vias:
- Avenida Carlos Lindenberg;
- Avenida Jerônimo Monteiro;
- Avenida Champagnat;
- Rua Antônio Ataíde;
- Parque da Prainha.