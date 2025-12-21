Festa da Penha 2026: pela 1ª vez, imagem peregrina vai ao interior do ES

Imagem peregrina de Nossa Senhora da Penha no Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC) durante a Festa da Penha 2025. Crédito: Convento da Penha/Divulgação

A devoção a Nossa Senhora da Penha, que atravessa gerações, também se expressa em uma tradição já consolidada da Festa da Penha: a Penha Peregrina. Durante o período festivo, a imagem peregrina da padroeira do Espírito Santo percorrerá cidades da Grande Vitória e desta vez vai até o interior do Estado, levando fé, acolhimento e esperança a pessoas e comunidades que, por diferentes motivos, não conseguem participar presencialmente das celebrações no Convento da Penha.

A iniciativa integra a programação da Festa da Penha 2026, que será realizada de 5 a 13 de abril, com expressiva participação popular ao longo de nove dias de intensa programação religiosa e cultural.

A Festa da Penha 2026 reunirá fiéis em momentos de oração, emoção, pedidos e agradecimentos. Os festejos incluem mais de 40 missas e 14 romarias, além de apresentações religiosas e atividades culturais, culminando no tradicional Dia da Padroeira, que encerra oficialmente a celebração.

A Penha Peregrina vem para aproximar a padroeira do cotidiano das pessoas, visitando espaços marcados por diferentes realidades sociais, espirituais e humanas. A proposta é levar a mensagem de esperança, solidariedade e paz a pessoas e comunidades diversas, reforçando o caráter inclusivo da Festa da Penha.

A programação da Penha Peregrina tem início no dia 6 de abril (segunda-feira), às 9h, no 2º dia do oitavário, com o tema “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que vivem em situação de rua”, na Paróquia Bom Pastor, em Campo Grande, Cariacica. No dia seguinte, 7 de abril (terça-feira), também às 9h, a imagem segue para a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Alfredo Chaves, com reflexão voltada aos irmãos que vivem em áreas predominantemente rurais.

No dia 8 de abril (quarta-feira), a Penha Peregrina chega à Capelania Militar, no Quartel da Polícia Militar de Maruípe, em Vitória, às 11h30, com o tema “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que cuidam da ordem social e da paz”, seguida de missa ao meio-dia. Na quinta-feira, 9 de abril, às 9h, a imagem visita a Paróquia Santa Rita, no bairro Santa Rita, em Vila Velha, levando a mensagem “junto aos irmãos que anseiam pela paz e pela concórdia”.

A programação continua no dia 10 de abril (sexta-feira), às 9h, quando a Penha Peregrina chega à Unidade Penitenciária Estadual de Vila Velha VI (PEVV VI), no Xuri, com o tema “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que vivem encarcerados”. A visita reforça o compromisso da Festa da Penha com a dignidade humana e com a presença da Igreja junto às pessoas em situação de maior vulnerabilidade.

Para o guardião e reitor do Convento da Penha, frei Gabriel Dellandrea, a Penha Peregrina traduz, na prática, o espírito missionário e acolhedor da celebração. “Ao percorrer diferentes territórios e realidades, a Penha Peregrina reafirma o espírito da Festa da Penha: uma celebração que vai além do Convento e se faz presente no encontro com o povo, fortalecendo laços de fé, esperança e solidariedade em todo o Espírito Santo”, explica.

TEMA FRANCISCANO

A Festa da Penha 2026 apresenta o tema “Fazei de nós instrumentos da paz”, inspirado na espiritualidade franciscana e no legado de São Francisco de Assis, que morreu há 800 anos. A proposta convida os devotos a abraçarem uma postura ativa de reconciliação, diálogo e serviço, em um tempo marcado por tantas divisões e violências.

