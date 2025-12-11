Só falta Lula assinar: Festa da Penha vira patrimônio cultural nacional

Missa de encerramento da Festa da Penha 2025 no Parque da Prainha, em Vila Velha. Crédito: Vitor Jubini

Agora é com o presidente Lula. Após aprovação na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira (11), segue para sanção presidencial o Projeto de Lei 3.472/2024, de autoria do senador Fabiano Contarato (PT-ES), que reconhece a Festa da Penha como patrimônio cultural nacional.

A iniciativa do senador capixaba foi aprovada em caráter conclusivo na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados.

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) é o autor do projeto de lei que reconhece a Festa da Penha como patrimônio cultural nacional. Crédito: Andressa Anholete/ Agência Senado

“É uma alegria imensa ver esse projeto avançar. A Festa da Penha faz parte da nossa história, da nossa fé e da nossa identidade enquanto povo capixaba. Reconhecê-la como patrimônio cultural nacional é fortalecer nossas tradições e gerar novas oportunidades para a economia local, levando o nome do Espírito Santo ainda mais longe”, celebrou Contarato.

Atualmente, a Festa da Penha é o maior evento religioso do Espírito Santo e a terceira maior festa mariana do país, perdendo apenas para o Círio de Nazaré (PA) e Nossa Senhora Aparecida (SP).

Em 2026, a Festa da Penha será realizada entre 5 e 13 de abril. O último dia das comemorações, uma segunda-feira, é feriado em todo o Espírito Santo, Estado do qual é padroeira.

