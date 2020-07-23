Homem é preso com maconha embalada em papel de presente na BR 262, em Ibatiba

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A prisão do homem aconteceu depois que a Polícia Federal informou ao setor de inteligência da PRF que o carro iria passar pelo município de Ibatiba durante a madrugada desta quinta-feira. Duas equipes do NOE se posicionaram na BR 262 e viram quando o veículo suspeito passou pelo posto da PRF por volta das 3 horas da manhã.

De acordo com o inspetor da PRF Leonardo Onofre, ao passar pelo posto da polícia, em Ibatiba, o veículo foi seguido por duas viaturas por cerca de 10 km. Ao receber ordem de parada, o motorista fingiu que ia estacionar o veículo e, em seguida, arrancou com o carro. Perseguido pelos policiais, o homem foi preso depois de bater com o carro e tentar se esconder em um matagal no meio da estrada.

Droga estava escondida em carro roubado Crédito: Divulgação / PRF

"Estávamos com duas equipes do NOE fazendo uma fiscalização no posto da PRF lá em Ibatiba. Esse veículo passou e levantou suspeita. As equipes saíram atrás do veículo e deram ordem de parada. Em um primeiro momento, o veículo parou, mas quando os integrantes da primeira equipe desembarcaram do carro, o veículo empreendeu fuga. A segunda equipe seguiu atrás desse veículo, acompanhou por cerca de 10 km e, nesse acompanhamento, o veículo fez diversas manobras perigosas, ultrapassando em local proibido, ultrapassando caminhão em curva, tentando tirar a viatura da PRF a todo momento da pista. Ao fazer uma curva, por estar em alta velocidade, ele acabou rodando, bateu no guard rail (proteção lateral) da pista e empreendeu fuga no meio do mato. Demos continuidade a perseguição e conseguimos prendê-lo", contou.

Droga estava embalada em papel de presente Crédito: Divulgação / PRF

À polícia, o suspeito relatou que vinha de Minas Gerais e pretendia entregar a droga em Vitória. Os 34 tabletes de maconha, equivalentes a 35 kg de droga, foram apreendidos. O veículo, que era roubado, também foi apreendido.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante.