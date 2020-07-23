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Homem é preso com maconha embalada em papel de presente na BR 262, em Ibatiba

Suspeito transportava 34 tabletes da droga e foi flagrado em operação conjunta da Polícia Federal e do Núcleo de Operações Especiais (NOE) da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele contou à polícia que vinha de Minas Gerais e entregaria a droga em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 10:21

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 10:21

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (23), na BR 262, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, durante uma operação conjunta da Polícia Federal e do Núcleo de Operações Especiais (NOE) da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele transportava 34 tabletes de maconha  embalados em papel presente  no porta-malas de um veículo roubado. 
A prisão do homem aconteceu depois que a Polícia Federal informou ao setor de inteligência da PRF que o carro iria passar pelo município de Ibatiba durante a madrugada desta quinta-feira. Duas equipes do NOE se posicionaram na BR 262 e viram quando o veículo suspeito passou pelo posto da PRF por volta das 3 horas da manhã. 
De acordo com o inspetor da PRF Leonardo Onofre, ao passar pelo posto da polícia, em Ibatiba, o veículo foi seguido por duas viaturas por cerca de 10 km. Ao receber ordem de parada, o motorista fingiu que ia estacionar o veículo e, em seguida, arrancou com o carro. Perseguido pelos policiais, o homem foi preso depois de bater com o carro e tentar se esconder em um matagal no meio da estrada.
Operação conjunta da PF e da PRF prendeu um homem e apreendeu um veículo roubado e 34 tabletes de maconha na BR 262, em Ibatiba
Droga estava escondida em carro roubado Crédito: Divulgação / PRF
"Estávamos com duas equipes do NOE fazendo uma fiscalização no posto da PRF lá em Ibatiba. Esse veículo passou e levantou suspeita. As equipes saíram atrás do veículo e deram ordem de parada. Em um primeiro momento, o veículo parou, mas quando os integrantes da primeira equipe desembarcaram do carro, o veículo empreendeu fuga. A segunda equipe seguiu atrás desse veículo, acompanhou por cerca de 10 km e, nesse acompanhamento, o veículo fez diversas manobras perigosas, ultrapassando em local proibido, ultrapassando caminhão em curva, tentando tirar a viatura da PRF a todo momento da pista. Ao fazer uma curva, por estar em alta velocidade, ele acabou rodando, bateu no guard rail (proteção lateral) da pista e empreendeu fuga no meio do mato. Demos continuidade a perseguição e conseguimos prendê-lo", contou.
Operação conjunta da PF e da PRF prendeu um homem e apreendeu um veículo roubado e 34 tabletes de maconha na BR 262, em Ibatiba
Droga estava embalada em papel de presente Crédito: Divulgação / PRF
À polícia, o suspeito relatou que vinha de Minas Gerais e pretendia entregar a droga em Vitória. Os 34 tabletes de maconha, equivalentes a 35 kg de droga, foram apreendidos. O veículo, que era roubado, também foi apreendido.
O homem foi encaminhado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante.
Com informações da TV Gazeta 

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