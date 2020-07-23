Polícia faz operação para cumprir mandados de busca e apreensão em três cidades do ES

Três municípios das regiões Norte e Noroeste do Estado estão sendo alvos de uma operação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, deflagrada na manhã desta quinta-feira (23). O objetivo é combater o tráfico de drogas, homicídios e também localizar produtos de crimes patrimoniais nos municípios de São Gabriel da Palha, Vila Valério e Jaguaré.
Ao todo, 24 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, sendo 18 nos municípios de São Gabriel da Palha e Vila Valério, ambos na Região Noroeste, e outros 6 em Jaguaré, no Norte do Estado. Oitenta policiais das polícias Civil e Militar participam da operação, além do secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho.
Para auxiliar nos trabalhos de buscas, os policiais contam ainda com o auxílio de uma equipe do canil da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), os alvos desta operação foram definidos após trabalho de coleta de dados realizados em conjunto pelas equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e da Subsecretaria de Inteligência da Sesp.
Ainda não há informações sobre presos ou quantidade de produtos apreendidos. Ao final da operação, a Sesp deve informar o balanço das ações.