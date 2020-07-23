Polícia faz operação para cumprir mandados de busca e apreensão em três cidades do ES

Ao todo, 24 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, sendo 18 nos municípios de São Gabriel da Palha e Vila Valério, ambos na Região Noroeste, e outros 6 em Jaguaré, no Norte do Estado. Oitenta policiais das polícias Civil e Militar participam da operação, além do secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho.