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Combate ao tráfico e homicídios

Polícia faz operação para cumprir mandados de busca e apreensão em três cidades do ES

Ao todo, 24 mandados estão sendo cumpridos nesta quinta-feira (23) nos municípios de São Gabriel da Palha, Vila Valério e Jaguaré. Oitenta policiais das polícias Civil e Militar participam da operação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 08:20

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 08:20

Operação policial cumpre mandados de busca e apreensão em três cidades do interior do ES
Cerca de 80 policiais da PM e PC participam da operação, além do secretário da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho Crédito: Divulgação
Três municípios das regiões Norte e Noroeste do Estado estão sendo alvos de uma operação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, deflagrada na manhã desta quinta-feira (23). O objetivo é combater o tráfico de drogas, homicídios e também localizar produtos de crimes patrimoniais nos municípios de São Gabriel da PalhaVila Valério e Jaguaré.
Ao todo, 24 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, sendo 18 nos municípios de São Gabriel da Palha e Vila Valério, ambos na Região Noroeste, e outros 6 em Jaguaré, no Norte do Estado. Oitenta policiais das polícias Civil e Militar participam da operação, além do secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho.
Para auxiliar nos trabalhos de buscas, os policiais contam ainda com o auxílio de uma equipe do canil da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).

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Operação policial cumpre mandados de busca e apreensão em três cidades do interior do ES
Ao todo, 24 mandados de busca e apreensão devem ser cumpridos nos três municípios alvos desta operação Crédito: Divulgação
De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), os alvos desta operação foram definidos após trabalho de coleta de dados realizados em conjunto pelas equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e da Subsecretaria de Inteligência da Sesp.
Ainda não há informações sobre presos ou quantidade de produtos apreendidos. Ao final da operação, a Sesp deve informar o balanço das ações.

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