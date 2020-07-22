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Mais de 80 kg de carne imprópria para consumo é apreendida em Guarapari

Ação realizada pela Delegacia de Polícia de Piúma, em conjunto com o Idaf, fez parte de uma investigação que apura o furto de dez cabeças de gado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 18:57

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 18:57

Equipamentos de preparo e quase 82 quilos de carne foram apreendidos em Guarapari
Equipamentos de preparo e quase 82 quilos de carne foram apreendidos em Guarapari Crédito: Divulgação Polícia Civil
 A Polícia Civil encontrou 81,6 quilos de carne armazenada de forma irregular e imprópria para consumo, nesta terça-feira (21), em Guarapari. O alimento foi localizado durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um bar no bairro Reta Grande. Um homem de 31 anos foi preso.
A ação realizada pela equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma, em conjunto com o Instituo de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), fez parte de uma investigação que apura o furto de dez cabeças de gado, no dia 10 de julho, em Piúma.
No local onde foi efetuado o mandado de busca e apreensão, as equipes encontraram uma câmara frigorífica de aproximadamente 10 metros quadrados com ganchos para pendurar animais.
"Em uma residência, que fica atrás do estabelecimento, foram encontrados os 81,6 quilos de carne, em um freezer horizontal em péssimo estado de conservação, enferrujado e em um ambiente sem qualquer condição de higiene", informou a titular da Delegacia de Polícia, Rosane Cysneiros.
Segundo informações da veterinária do Idaf, Luciana Loiola, as informações da Polícia Civil davam conta que o gado furtado no dia 10 teria sido transportado para o abate em Guarapari.
"Embora não tenha sido possível flagrar o abate, no local indicado foi encontrada carne bovina, ovina e de aves, em condições precárias de armazenamento. Além disso, nenhum produto havia passado por inspeção sanitária, procedimento obrigatório para a manipulação de produtos de origem animal, explicou a veterinária.
As carnes foram apreendidas e destinadas à graxaria de um frigorífico, devidamente registrado no Serviço de Inspeção Oficial, para que sejam utilizadas na produção de farinha para ração animal após passarem por tratamento térmico adequado de esterilização.
No local, a equipe da DP de Piúma ainda encontrou uma serra para corte, com resíduos de carne e osso ainda frescos, uma motosserra, bobinas grandes para embalo de carne, uma espingarda e dois celulares. Um homem de 31 anos afirmou ser responsável pelo estabelecimento e não ter registro da arma de fogo.
Além de ser multado pelo Idaf, ele foi autuado pelo crime contra as relações de consumo e posse ilegal de arma de fogo. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes.

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