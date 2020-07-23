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Mandados de prisão

Polícia prende suspeitos de roubo, assassinato e violência doméstica em Linhares

Operação da Polícia Civil envolveu equipes de Linhares, Sooretama e Rio Bananal. Três suspeitos tinham mandado de prisão em aberto foram presos nos bairros Araçá, Rio Quartel e Interlagos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 13:41

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 13:41

Delegacia Regional de Linhares
Os detidos foram interrogados na Delegacia Regional de Linhares e encaminhados para o sistema prisional Crédito: Loreta Fagionato
Uma operação da Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (22) três homens que estavam com mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo, homicídio qualificado e violência doméstica. As prisões aconteceram nos bairros Araçá, Rio Quartel e Interlagos, no município de Linhares, Norte do Estado.
De acordo com o chefe da 16ª Delegacia Regional, delegado Fabrício Lucindo, as prisões aconteceram durante a tarde em um trabalho que envolveu policiais de Linhares, Sooretama e Rio Bananal.
A primeira prisão foi realizada no bairro Araçá, onde os policiais cercaram a residência e conseguiram prender um homem de 32 anos. Contra ele havia um mandado de prisão pela prática de crime de roubo.
Outra equipe se deslocou até o bairro Rio Quartel, na zona rural de Linhares, onde conseguiram prender outro homem, de 33 anos. O detido estava com mandado de prisão em aberto por condenação pela prática de crime de homicídio qualificado. O suspeito, segundo a polícia, não apresentou resistência.

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No bairro Interlagos, também em Linhares, os policiais conseguiram localizar e prender um homem de 46 anos que estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de violência doméstica. De acordo com a polícia, ele teria descumprido medidas protetivas.
Os três homens foram levados para a delegacia onde foram interrogados e, logo depois, encaminhados para o Presídio Regional de Linhares (PRL), onde continuam à disposição da Justiça.

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