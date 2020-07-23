Polícia prende suspeitos de roubo, assassinato e violência doméstica em Linhares

Os detidos foram interrogados na Delegacia Regional de Linhares e encaminhados para o sistema prisional Crédito: Loreta Fagionato

Uma operação da Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (22) três homens que estavam com mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo, homicídio qualificado e violência doméstica. As prisões aconteceram nos bairros Araçá, Rio Quartel e Interlagos, no município de Linhares , Norte do Estado.

Rio Bananal. De acordo com o chefe da 16ª Delegacia Regional, delegado Fabrício Lucindo, as prisões aconteceram durante a tarde em um trabalho que envolveu policiais de Linhares, Sooretama

A primeira prisão foi realizada no bairro Araçá, onde os policiais cercaram a residência e conseguiram prender um homem de 32 anos. Contra ele havia um mandado de prisão pela prática de crime de roubo.

Outra equipe se deslocou até o bairro Rio Quartel, na zona rural de Linhares, onde conseguiram prender outro homem, de 33 anos. O detido estava com mandado de prisão em aberto por condenação pela prática de crime de homicídio qualificado. O suspeito, segundo a polícia, não apresentou resistência.

No bairro Interlagos, também em Linhares, os policiais conseguiram localizar e prender um homem de 46 anos que estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de violência doméstica. De acordo com a polícia, ele teria descumprido medidas protetivas.