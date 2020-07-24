Cesan faz manutenção e 253 bairros da Grande Vitória podem ficar sem água

Uma manutenção da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), prevista para ocorrer neste sábado (25), pode deixar mais de 250 bairros da Grande Vitória sem abastecimento de água. Os impactos podem ser sentidos em 253 comunidades de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória.
Segundo a Cesan, a manutenção pode ocorrer das 5h30 às 18h e tem como objetivo melhorar o abastecimento em bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória. A orientação da companhia é para que os moradores façam um consumo moderado antes e no dia da manutenção justamente para que não falte água.
A população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços, alerta a companhia. Veja abaixo a lista de bairros:
CARIACICA
- Alto da Boa Vista
- Alto Lage
- Alzira Ramos
- Aparecida
- Bandeirantes
- Bela Aurora
- Bela Vista
- Boa Sorte
- Caçaroca
- Campina Grande
- Campo Belo
- Campo Grande
- Castelo Branco
- Chacaras Uniao
- Cruzeiro Do Sul
- Dom Bosco
- Expedito
- Flexal I
- Flexal II
- Graúna
- Itacibá
- Itanguá
- Itapemirim
- Itaquari
- Jardim América
- Jardim Botânico
- Jardim Campo Grande
- Jardim de Alah
- Maracanã
- Morada de Santa Fé
- Mucuri
- Nova Brasília
- Nova Campo Grande
- Nova Canaã
- Nova Valverde
- Novo Brasil
- Novo Horizonte
- Operário
- Oriente
- Padre Gabriel
- Parque Gramado
- Piranema
- Planeta
- Porto de Santana
- Porto Novo
- Presidente Médici
- Retiro Saudoso
- Rio Branco
- Rio Marinho
- Rosa da Penha
- Santa Bárbara
- Santa Cecília
- Santa Paula
- Santana
- Santo André
- São Benedito
- São Conrado
- São Francisco
- São Geraldo
- São Geraldo II
- São Gonçalo
- Serra do Anil
- Sotelândia
- Sotema
- Tabajara
- Tiradentes
- Tucum
- Vale dos Reis
- Vale Esperança
- Valparaíso
- Vasco da Gama
- Vera Cruz
- Vila Capixaba
- Vila Independência
- Vila Isabel
- Vila Palestina
- Vila Prudêncio
- Vista Dourada
- Vista Linda
- Vista Mar
VIANA
- Ribeira
- Areinha
- Arlindo Villaschi
- Campo Verde
- Canaã
- Caxias do Sul
- Marcilio de Noronha
- Morada Bethânia
- Nova Bethânia
- Parque Industrial
- Primavera
- Universal
- Vila Bethânia
VILA VELHA
- Alecrim
- Alvorada
- Araçás
- Argolas
- Aribiri
- Ataíde
- Boa Vista I
- Boa Vista II
- Brisamar
- Cavaliere
- Centro Vila Velha
- Chácara do Conde
- Cobi de Baixo
- Cobi de Cima
- Cobilândia
- Cocal
- Coqueiral Itaparica
- Cristóvão Colombo
- Darly Santos
- Divino Espírito Santo
- Dom João Batista
- Garoto
- Glória
- Guaranhuns
- Ibes
- Ilha da Conceição
- Ilha das Flores
- Ilha dos Ayres
- Ilha dos Bentos
- Industrial
- Itapuã
- Jaburuna
- Jardim Asteca
- Jardim Colorado
- Jardim do Vale
- Jardim Guadalajara
- Jardim Guaranhuns
- Jardim Marilândia
- Jockey de Itaparica
- Nossa Senhora da Penha
- Nova América
- Nova Itaparica
- Novo México
- Olaria
- Paul
- Pedra dos Búzios
- Planalto
- Pontal das Garças
- Praia da Costa
- Praia das Gaivotas
- Praia de Itaparica
- Primeiro de Maio
- Residencial Coqueiral
- Rio Marinho
- Sagrada Família
- Santa Clara
- Santa Inês
- Santa Mônica
- Santa Mônica Popular
- Santa Rita
- Santos Dumont
- São Torquato
- Soteco
- Vale Encantado
- Vila Batista
- Vila Garrido
- Vila Guaranhuns
- Vila Nova
- Vista da Penha
- Zumbi dos Palmares
- Balneário Ponta da Fruta
- Interlagos
- Morada do Sol
- Morro da Lagoa
- Nova Ponta da Fruta
- Ponta da Fruta
- Praia do Sol
- Recanto da Sereia
- Retiro do Congo
- 23 de Maio
- Barra do Jucu
- Barramares
- Cidade da Barra
- Itapuera da Barra
- Jabaeté
- João Goulart
- Morada da Barra
- Normília da Cunha
- Praia dos Recifes
- Riviera da Barra
- Santa Paula I
- Santa Paula II
- São Conrado
- Terra Vermelha
- Ulisses Guimarães
VITÓRIA
- Andorinhas
- Ariovaldo Favalessa
- Barro Vermelho
- Bela Vista
- Bento Ferreira
- Bonfim
- Caratoíra
- Centro
- Comdusa
- Conquista
- Consolação
- Da Penha
- Da Piedade
- De Lourdes
- Do Cabral
- Do Cruzamento
- Do Moscoso
- Do Quadro
- Enseada do Suá
- Estrelinha
- Fonte Grande
- Forte São João
- Fradinhos
- Grande Vitoria
- Gurigica
- Horto
- Ilha das Caieiras
- Ilha de Santa Maria
- Ilha do Boi
- Ilha do Frade
- Ilha do Príncipe
- Inhanguetá
- Itararé
- Jesus de Nazareth
- Joana D´arc
- Jucutuquara
- Mario Cypreste
- Maruípe
- Monte Belo
- Nazareth
- Nova Palestina
- Parque Moscoso
- Praia do Canto
- Praia do Sua
- Redenção
- Resistência
- Romão
- Santa Cecília
- Santa Clara
- Santa Helena
- Santa Lúcia
- Santa Luíza
- Santa Martha
- Santa Tereza
- Santo André
- Santo Antônio
- Santos Dumont
- Santos Reis
- São Benedito
- São Cristóvão
- São José
- São Pedro
- Tabuazeiro
- Universitário
- Vila Rubim