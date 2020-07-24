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Cesan faz manutenção e 253 bairros da Grande Vitória podem ficar sem água

Segundo a Cesan, uma manutenção está prevista das 5h30 às 18h deste sábado (25) e tem como objetivo melhorar o abastecimento em bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 07:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 07:39
Saiba como hidratar as mãos
Mais de 250 bairros podem ficar sem abastecimento Crédito: Martin Slavoljubovski/Pixabay
Uma manutenção da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), prevista para ocorrer neste sábado (25), pode deixar mais de 250 bairros da Grande Vitória sem abastecimento de água. Os impactos podem ser sentidos em 253 comunidades de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória.
Segundo a Cesan, a manutenção pode ocorrer das 5h30 às 18h e tem como objetivo melhorar o abastecimento em bairros de CariacicaVianaVila Velha e Vitória. A orientação da companhia é para que os moradores façam um consumo moderado antes e no dia da manutenção justamente para que não falte água.
A população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços, alerta a companhia. Veja abaixo a lista de bairros

CARIACICA

  1. Alto da Boa Vista
  2. Alto Lage
  3. Alzira Ramos
  4. Aparecida
  5. Bandeirantes
  6. Bela Aurora
  7. Bela Vista
  8. Boa Sorte
  9. Caçaroca
  10. Campina Grande
  11. Campo Belo
  12. Campo Grande
  13. Castelo Branco
  14. Chacaras Uniao
  15. Cruzeiro Do Sul
  16. Dom Bosco
  17. Expedito
  18. Flexal I
  19. Flexal II
  20. Graúna
  21. Itacibá
  22. Itanguá
  23. Itapemirim
  24. Itaquari
  25. Jardim América
  26. Jardim Botânico
  27. Jardim Campo Grande
  28. Jardim de Alah
  29. Maracanã
  30. Morada de Santa Fé
  31. Mucuri
  32. Nova Brasília
  33. Nova Campo Grande
  34. Nova Canaã
  35. Nova Valverde
  36. Novo Brasil
  37. Novo Horizonte
  38. Operário
  39. Oriente
  40. Padre Gabriel
  41. Parque Gramado
  42. Piranema
  43. Planeta
  44. Porto de Santana
  45. Porto Novo
  46. Presidente Médici
  47. Retiro Saudoso
  48. Rio Branco
  49. Rio Marinho
  50. Rosa da Penha
  51. Santa Bárbara
  52. Santa Cecília
  53. Santa Paula
  54. Santana
  55. Santo André
  56. São Benedito
  57. São Conrado
  58. São Francisco
  59. São Geraldo
  60. São Geraldo II
  61. São Gonçalo
  62. Serra do Anil
  63. Sotelândia
  64. Sotema
  65. Tabajara
  66. Tiradentes
  67. Tucum
  68. Vale dos Reis
  69. Vale Esperança
  70. Valparaíso
  71. Vasco da Gama
  72. Vera Cruz
  73. Vila Capixaba
  74. Vila Independência
  75. Vila Isabel
  76. Vila Palestina
  77. Vila Prudêncio
  78. Vista Dourada
  79. Vista Linda
  80. Vista Mar

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VIANA

  1. Ribeira
  2. Areinha
  3. Arlindo Villaschi
  4. Campo Verde
  5. Canaã
  6. Caxias do Sul
  7. Marcilio de Noronha
  8. Morada Bethânia
  9. Nova Bethânia
  10. Parque Industrial
  11. Primavera
  12. Universal
  13. Vila Bethânia

VILA VELHA

  1. Alecrim
  2. Alvorada
  3. Araçás
  4. Argolas
  5. Aribiri
  6. Ataíde
  7. Boa Vista I
  8. Boa Vista II
  9. Brisamar
  10. Cavaliere
  11. Centro Vila Velha
  12. Chácara do Conde
  13. Cobi de Baixo
  14. Cobi de Cima
  15. Cobilândia
  16. Cocal
  17. Coqueiral Itaparica
  18. Cristóvão Colombo
  19. Darly Santos
  20. Divino Espírito Santo
  21. Dom João Batista
  22. Garoto
  23. Glória
  24. Guaranhuns
  25. Ibes
  26. Ilha da Conceição
  27. Ilha das Flores
  28. Ilha dos Ayres
  29. Ilha dos Bentos
  30. Industrial
  31. Itapuã
  32. Jaburuna
  33. Jardim Asteca
  34. Jardim Colorado
  35. Jardim do Vale
  36. Jardim Guadalajara
  37. Jardim Guaranhuns
  38. Jardim Marilândia
  39. Jockey de Itaparica
  40. Nossa Senhora da Penha
  41. Nova América
  42. Nova Itaparica
  43. Novo México
  44. Olaria
  45. Paul
  46. Pedra dos Búzios
  47. Planalto
  48. Pontal das Garças
  49. Praia da Costa
  50. Praia das Gaivotas
  51. Praia de Itaparica
  52. Primeiro de Maio
  53. Residencial Coqueiral
  54. Rio Marinho
  55. Sagrada Família
  56. Santa Clara
  57. Santa Inês
  58. Santa Mônica
  59. Santa Mônica Popular
  60. Santa Rita
  61. Santos Dumont
  62. São Torquato
  63. Soteco
  64. Vale Encantado
  65. Vila Batista
  66. Vila Garrido
  67. Vila Guaranhuns
  68. Vila Nova
  69. Vista da Penha
  70. Zumbi dos Palmares
  71. Balneário Ponta da Fruta
  72. Interlagos
  73. Morada do Sol
  74. Morro da Lagoa
  75. Nova Ponta da Fruta
  76. Ponta da Fruta
  77. Praia do Sol
  78. Recanto da Sereia
  79. Retiro do Congo
  80. 23 de Maio
  81. Barra do Jucu
  82. Barramares
  83. Cidade da Barra
  84. Itapuera da Barra
  85. Jabaeté
  86. João Goulart
  87. Morada da Barra
  88. Normília da Cunha
  89. Praia dos Recifes
  90. Riviera da Barra
  91. Santa Paula I
  92. Santa Paula II
  93. São Conrado
  94. Terra Vermelha
  95. Ulisses Guimarães

VITÓRIA

  1. Andorinhas
  2. Ariovaldo Favalessa
  3. Barro Vermelho
  4. Bela Vista
  5. Bento Ferreira
  6. Bonfim
  7. Caratoíra
  8. Centro
  9. Comdusa
  10. Conquista
  11. Consolação
  12. Da Penha
  13. Da Piedade
  14. De Lourdes
  15. Do Cabral
  16. Do Cruzamento
  17. Do Moscoso
  18. Do Quadro
  19. Enseada do Suá
  20. Estrelinha
  21. Fonte Grande
  22. Forte São João
  23. Fradinhos
  24. Grande Vitoria
  25. Gurigica
  26. Horto
  27. Ilha das Caieiras
  28. Ilha de Santa Maria
  29. Ilha do Boi
  30. Ilha do Frade
  31. Ilha do Príncipe
  32. Inhanguetá
  33. Itararé
  34. Jesus de Nazareth
  35. Joana D´arc
  36. Jucutuquara
  37. Mario Cypreste
  38. Maruípe
  39. Monte Belo
  40. Nazareth
  41. Nova Palestina
  42. Parque Moscoso
  43. Praia do Canto
  44. Praia do Sua
  45. Redenção
  46. Resistência
  47. Romão
  48. Santa Cecília
  49. Santa Clara
  50. Santa Helena
  51. Santa Lúcia
  52. Santa Luíza
  53. Santa Martha
  54. Santa Tereza
  55. Santo André
  56. Santo Antônio
  57. Santos Dumont
  58. Santos Reis
  59. São Benedito
  60. São Cristóvão
  61. São José
  62. São Pedro
  63. Tabuazeiro
  64. Universitário
  65. Vila Rubim

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