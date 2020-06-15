Óleo atinge córrego que deságua na Lagoa Juara, na Serra

Claudiney é ativista ambiental e foi ao local conferir o estrago provocado pelo óleo Crédito: Claudiney Rocha/Ibraff

O Córrego das Laranjeiras, um dos afluentes da Lagoa Juara, que fica na região de Jacaraípe, na Serra , foi atingido por um derramamento de óleo e tem passado por monitoramento da Prefeitura da Serra e da Polícia Ambiental, segundo informou por nota a administração municipal.

Pelo menos desde a última sexta-feira (12) o material denso passou a ser visto sobre a água do córrego. Um dos responsáveis por identificar a presença do óleo na região foi o técnico em meio ambiente e representante do Instituto Brasileiro de Fauna e Flora (Ibraff), Claudiney Rocha.

"Moro aqui perto e trabalho na fiscalização e conservação dessa região. Soube desse crime ambiental só no sábado (13), mas os primeiros relatos dão conta de que o óleo chegou nesse ponto de quinta para sexta-feira. É um material pesado, parece ser óleo mineral, proveniente de resto de indústria. Mas será preciso uma investigação para identificar que tipo de óleo está sendo despejado no córrego", disse Claudiney.

O óleo é denso e surgiu no local desde a última sexta-feira (12) Crédito: Claudiney Rocha/Ibraff

CONTENÇÃO

O ativista ambiental encontrou boias de contenção instaladas para evitar que óleo chegue à Lagoa Juara, o que poderia provocar consequências ambientais mais graves à fauna e flora da região.

"Caminhei pela margem para encontrar se algum animal já havia sido contaminado pelo óleo, mas felizmente ainda não me deparei com isso. A Secretaria de Meio Ambiente (da Prefeitura da Serra), instalou duas barreiras de contenção que tem ajudado a reter esse material. O córrego, até por conta da poluição, também tem muita gigoga, que ajuda a segurar esse óleo", disse o ambientalista.

Segundo Claudiney, parte do material foi sugada da água através de caminhões sugadores. Pelo menos três deles já atuaram para remover o óleo do Córrego das Laranjeiras e até a manhã deste domingo, a Lagoa Juara ainda não havia sido atingida.

Além do óleo, o Córrego das Laranjeiras, convive com esgoto diário e muita poluição Crédito: Claudiney Rocha/Ibraff

AÇÃO RÁPIDA