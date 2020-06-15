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Poluição

Óleo atinge córrego que deságua na Lagoa Juara, na Serra

Pelo menos desde a última sexta-feira (12), uma substância densa oleosa tem sido vista no Córrego das Laranjeiras, que deságua na  Lagoa Juara, que fica na região de Jacaraípe e é uma das principais lagoas do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 13:36

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 13:36

Claudiney é ativista ambiental e foi ao local conferir o estrago provocado pelo óleo
Claudiney é ativista ambiental e foi ao local conferir o estrago provocado pelo óleo Crédito: Claudiney Rocha/Ibraff
O Córrego das Laranjeiras, um dos afluentes da Lagoa Juara, que fica na região de Jacaraípe, na Serra, foi atingido por um derramamento de óleo e tem passado por monitoramento da Prefeitura da Serra e da Polícia Ambiental, segundo informou por nota a administração municipal.
Pelo menos desde a última sexta-feira (12) o material denso passou a ser visto sobre a água do córrego. Um dos responsáveis por identificar a presença do óleo na região foi o técnico em meio ambiente e representante do Instituto Brasileiro de Fauna e Flora (Ibraff), Claudiney Rocha.

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"Moro aqui perto e trabalho na fiscalização e conservação dessa região. Soube desse crime ambiental só no sábado (13), mas os primeiros relatos dão conta de que o óleo chegou nesse ponto de quinta para sexta-feira. É um material pesado, parece ser óleo mineral, proveniente de resto de indústria. Mas será preciso uma investigação para identificar que tipo de óleo está sendo despejado no córrego", disse Claudiney.
O óleo é denso e surgiu no local desde a última sexta-feira (12)
O óleo é denso e surgiu no local desde a última sexta-feira (12) Crédito: Claudiney Rocha/Ibraff

CONTENÇÃO

O ativista ambiental encontrou boias de contenção instaladas para evitar que óleo chegue à Lagoa Juara, o que poderia provocar consequências ambientais mais graves à fauna e flora da região.
"Caminhei pela margem para encontrar se algum animal já havia sido contaminado pelo óleo, mas felizmente ainda não me deparei com isso. A Secretaria de Meio Ambiente (da Prefeitura da Serra), instalou duas barreiras de contenção que tem ajudado a reter esse material. O córrego, até por conta da poluição, também tem muita gigoga, que ajuda a segurar esse óleo", disse o ambientalista.
Segundo Claudiney, parte do material foi sugada da água através de caminhões sugadores. Pelo menos três deles já atuaram para remover o óleo do Córrego das Laranjeiras e até a manhã deste domingo, a Lagoa Juara ainda não havia sido atingida.
Além do óleo, o Córrego das Laranjeiras, convive com esgoto diário e muita poluição
Além do óleo, o Córrego das Laranjeiras, convive com esgoto diário e muita poluição Crédito: Claudiney Rocha/Ibraff

AÇÃO RÁPIDA

Em nota, a Prefeitura da Serra informou que "a fiscalização de Meio Ambiente da Serra recebeu a denúncia na última sexta-feira (12) e, desde então, tem atuado junto à Polícia Ambiental no local. Foram instaladas barreiras e a substância oleosa não chegou à Lagoa Juara. Foram coletados quatro caminhões do material, que está sendo encaminhado ao aterro licenciado".

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