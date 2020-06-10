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Engordamento

Serra pretende contratar empresa para obras de contenção da erosão

Segundo a prefeitura, aliado ao engordamento, também serão executados serviços para enriquecimento da restinga em Manguinhos e na Praia da Baleia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 17:42

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 17:42

Fortes ondas danificaram casas e até postes de iluminação caíram em Manguinhos.
Fortes ondas danificaram casas e até postes de iluminação caíram em Manguinhos. Crédito: Ricardo Medeiros
O município da Serra informou nessa terça-feira (09) que realizará uma licitação para escolher qual empresa contratar para executar obras de contenção da erosão nas orlas de Manguinhos e Praia da Baleia. Os envelopes com documentos das empresas interessadas em concorrerem deverão ser entregues no dia 30 de junho, às 10 horas, na sede da prefeitura. De acordo com a prefeitura do município (PMS), será feita a engorda da faixa de areia necessária conforme apontado por estudo realizado.
Ainda segundo a PMS, aliado ao engordamento, também serão executados serviços para enriquecimento da restinga. "Esses locais enfrentam erosão desde o início da ocupação mais acentuada. Como as obras estão associadas com a restauração da restinga elas tendem a durar muito mais tempo. O tempo de duração previsto em estudo pode chegar a até 18 anos", informou em nota.

EROSÃO EM MANGUINHOS

Fortes ondas danificaram casas e até postes de iluminação caíram em Manguinhos.
Fortes ondas danificaram casas e até postes de iluminação caíram em Manguinhos. Crédito: Ricardo Medeiros
Na última sexta-feira (5), a erosão causada pela ressaca do mar em Manguinhos, na Serra, causou vários danos na região. As fortes ondas derrubaram postes e muros de casas e danificaram ruas. Os moradores cobram intervenções para resolver os estragos. A Prefeitura da Serra afirmou, no domingo (7), que, para conter o problema, serão realizadas as obras de engordamento.
Vanusa Ferreira, uma das moradoras que teve a casa afetada à ocasião, contou que já houve problemas causados pela maré, mas que a força das ondas desta vez levou até parte do muro de sua residência e a deixou ilhada. "Já havia acontecido isso, mas na sexta-feira teve esse problema que causou muitos danos aqui. Derrubou metade do muro, estou sem passagem até para sair de casa. Estou usando o quintal da vizinha para conseguir passar", disse.
Vanusa disse que está grávida, o que dificulta ainda mais sua locomoção, e as ruas também foram afetadas de tal modo que impediu o tráfego de carros até as casas. Além disso, ela ficou sem o fornecimento de energia e de água. 

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