Serra pretende contratar empresa para obras de contenção da erosão

Fortes ondas danificaram casas e até postes de iluminação caíram em Manguinhos. Crédito: Ricardo Medeiros

O município da Serra informou nessa terça-feira (09) que realizará uma licitação para escolher qual empresa contratar para executar obras de contenção da erosão nas orlas de Manguinhos e Praia da Baleia. Os envelopes com documentos das empresas interessadas em concorrerem deverão ser entregues no dia 30 de junho, às 10 horas, na sede da prefeitura. De acordo com a prefeitura do município (PMS), será feita a engorda da faixa de areia necessária conforme apontado por estudo realizado.

Ainda segundo a PMS, aliado ao engordamento, também serão executados serviços para enriquecimento da restinga. "Esses locais enfrentam erosão desde o início da ocupação mais acentuada. Como as obras estão associadas com a restauração da restinga elas tendem a durar muito mais tempo. O tempo de duração previsto em estudo pode chegar a até 18 anos", informou em nota.

EROSÃO EM MANGUINHOS

Fortes ondas danificaram casas e até postes de iluminação caíram em Manguinhos. Crédito: Ricardo Medeiros

Vanusa Ferreira, uma das moradoras que teve a casa afetada à ocasião, contou que já houve problemas causados pela maré, mas que a força das ondas desta vez levou até parte do muro de sua residência e a deixou ilhada. "Já havia acontecido isso, mas na sexta-feira teve esse problema que causou muitos danos aqui. Derrubou metade do muro, estou sem passagem até para sair de casa. Estou usando o quintal da vizinha para conseguir passar", disse.