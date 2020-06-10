Prefeitura inicia entrega de 20 mil kits de merenda a alunos em Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha iniciou na última sexta-feira (5), na Região 5 do município, a distribuição de mais 20 mil kits de merenda escolar destinados a alunos beneficiários do programa Bolsa Família ou em situação de grande vulnerabilidade social. A ação é realizada com recursos próprios.
Em abril e maio, mais de 25 mil alunos foram contemplados com a distribuição dos kits de merenda escolar e também de alimentos dos estoques das escolas, adquiridos ainda no período de aulas presenciais. A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), como enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.
A Prefeitura de Vila Velha diz que tem, em conjunto ao Conselho de Alimentação Escolar (CAE), o objetivo de assistir aos estudantes em grande vulnerabilidade social.
Prefeitura inicia a entrega de 20 mil kits de merenda a alunos em Vila Velha
Os pais ou responsáveis serão comunicados pelos respectivos diretores das unidades escolares sobre a distribuição dos kits, que será feita de forma ordenada, para evitar aglomerações. A ação terá o acompanhamento do Conselho Escolar de cada unidade.