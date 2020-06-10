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Efeito coronavírus

Economia do ES recuou 0,8% no 1º trimestre de 2020, segundo a Findes

Indicador criado pela Federação das Indústrias mostra que a retração na atividade econômica capixaba foi menos intensa que a nacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 09:47

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 09:47

Coronavírus afeta economia
Coronavírus tem afetado a economia em todo o mundo Crédito: pixabay/ Fernando Zhiminaceila
O Indicador de Atividade Econômica do Espírito Santo (IAE-Findes), produzido pela Federação das Indústrias do Espirito Santo, mostra que a economia do Espírito Santo teve recuo de 0,8% no primeiro trimestre deste ano. A retração, segundo o levantamento, é um efeito das medidas de distanciamento social, necessárias ao combate da pandemia do novo coronavírus.
O estudo diz que a contratação econômica ocorreu após a um crescimento de 0,4% nos últimos três meses de 2019. Entre janeiro e março, a redução de ritmo da produção capixaba foi menos intensa que a verificada para o Brasil.

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Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro recuou 1,5%, uma inversão da trajetória positiva observada nos quatro últimos trimestres, evidenciando o impacto, ainda que parcial, da pandemia da Covid-19 sobre a atividade econômica brasileira.
Tanto para o Brasil quanto para o Espírito Santo, o setor de serviços foi o principal responsável pelo recuo do PIB nesta crise econômica. No Espírito Santo, o setor, que responde por 61% da economia capixaba, registrou queda de 0,4%, refletindo, ainda que parcialmente, os primeiros impactos das medidas de distanciamento social adotadas na última quinzena de março.
As ações para minimizar o avanço do vírus levaram à suspensão de atividades educacionais, cinemas, teatros e afins, academias de esporte, shopping centers e comércios não essenciais durante a pandemia, por apresentarem intenso contato social.

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