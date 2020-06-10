Amigos fazem carreata para se despedir de vítima de 30 anos da Covid-19 no ES

Gabriel Rangel tinha 30 anos e faleceu em decorrência da Covid-19 Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Familiares e amigos de Gabriel Neves Rangel de Carvalho, de 30 anos, fizeram uma carreata para homenagear o rapaz, mais uma vítima da Covid-19 no Espírito Santo . Dezenas de veículos saíram em fila pelas ruas do bairro Santo Antônio, em Vitória, onde ele morava, para o último adeus ao amigo.

De acordo com informações da TV Gazeta, Gabriel chegou a ir ao hospital várias vezes em busca de atendimento, após sentir os sintomas da doença. No último dia 25 de maio, ele foi internado porque estava tendo muita dificuldade para respirar. Após uma longa batalha, ele não resistiu e faleceu no início desta semana.

O amigo Tiago de Sá conta que todos acompanhavam e torciam pela melhora desde que descobriram que ele estava com a Covid-19. A gente sempre esteve na torcida pela melhora, pela reação dele para sair dessa. É uma tristeza muito grande. A gente está aqui para dar um adeus a ele, disse.

Amigos e familiares fizeram uma carreata no bairro Santo Antônio, em Vitória, para homenagear e se despedir de Gabriel Rangel, de 30 anos, vítima da Covid-19 Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Dezenas de veículos saíram do bairro Mário Cypreste, próximo ao Sambão do Povo, e se encaminharam até o Cemitério de Santo Antônio. Lá, do lado de fora, orações e homenagens foram feitas ao Gabriel, já que nem todos puderam acompanhar o enterro.

Após um discurso emocionado da mãe de Gabriel, agradecendo às homenagens e a presença dos amigos na despedida, uma queima de fogos foi realizada no adeus ao rapaz. O corpo foi sepultado na tarde desta terça-feira (9).