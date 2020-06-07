Ressaca do mar danifica casas e derruba postes em Manguinhos, na Serra

Ressaca em Manguinhos deixou a família de Vanusa ilhada Crédito: Ricardo Medeiros

A erosão causada pela ressaca do mar em Manguinhos, na Serra , causou vários danos na região a última sexta-feira (5). As fortes ondas derrubaram postes e muros de casas e danificaram ruas. Os moradores cobram intervenções para resolver os estragos. A Prefeitura da Serra afirmou, neste domingo (7), que, para conter o problema, obras de engordamento da faixa de areia estão previstas para agosto deste ano.

Vanusa Ferreira, uma das moradoras que teve a casa afetada, contou que já houve problemas causados pela maré, mas que a força das ondas desta vez levou até parte do muro de sua residência e a deixou ilhada. "Já havia acontecido isso, mas na sexta-feira teve esse problema que causou muitos danos aqui. Derrubou metade do muro, estou sem passagem até para sair de casa. Estou usando o quintal da vizinha para conseguir passar", conta.

Fortes ondas danificaram casas e até postes de iluminação caíram em Manguinhos Crédito: Ricardo Medeiros

Vanusa disse que está grávida, o que dificulta ainda mais sua locomoção, e as ruas também foram afetadas de tal modo que impede o tráfego de carros até as casas. Além disso, ela está sem o fornecimento de energia e de água. "Há quatro dias que estou sem água, porque parte do muro caiu em cima do relógio e a Cesan não consegue fazer manutenção. Estou sem luz também porque o poste em frente da minha casa pode cair a qualquer hora e ainda não foi feita a manutenção também", reclama.

PREFEITURA ANUNCIA OBRAS

Em entrevista para a TV Gazeta, a secretária de Meio Ambiente da Prefeitura da Serra, Áurea Almeida, explicou que haverá uma obra de engordamento da faixa de areia da praia de Manguinhos. "Houve a necessidade de obter a liberação dos órgãos federais para que essa intervenção fosse promovida. Estamos na fase de licitação, de contratação através da Secretaria de Obras, com início previsto para o próximo mês de agosto", comunicou.

A secretária assegura ainda que, além de ampliar a extensão da faixa de areia, haverá ampliação da área de restinga da praia de Manguinhos, com início previsto também para agosto.