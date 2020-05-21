MPES apura impactos ao meio ambiente na obra da Curva da Jurema

Obra de ampliação da faixa de areia da Curva da Jurema será investigada por danos ambientais Crédito: Ricardo Medeiros

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) divulgou, nesta quinta-feira (21), que vai instaurar um inquérito para apurar possíveis impactos ambientais na obra de alargamento da faixa de areia da Curva da Jurema , em Vitória. O órgão alega ter recebido informações de que houve um "significativo impacto ao meio ambiente promovido pela obra".

Segundo informações divulgadas pelo MPES, o órgão enviou um ofício à Prefeitura de Vitória requisitando informações e providências referentes à obra e alegou que a região da Curva da Jurema faz parte de uma Zona de Proteção Ambiental.

O MPES ainda comunicou que o ofício foi enviado também para o Ministério Público Federal. A nota afirma que a ação foi motivada para que o MPF tenha conhecimento e estude as "providências que entender cabíveis, visto que as praias marítimas são bens da União".

PREFEITURA GARANTE ESTUDOS AMBIENTAIS

O Secretário de Meio Ambiente de Vitória, Ademir Barbosa Filho, garantiu que a obra de ampliação da faixa de areia da Curva da Jurema teve a aprovação dos órgãos de fiscalização ambiental. "Por ser uma área de proteção ambiental, precisa de muitos estudos e muita técnica. Para a obra poder acontecer, tivemos a aprovação de todos os órgãos de fiscalização ambiental, na esfera municipal, estadual e federal", disse.

O secretário ainda classificou o inquérito do Ministério Público Estadual como algo natural e alegou que o órgão está apenas cumprindo seu papel. Ademir Barbosa ainda assegurou que todos os questionamentos do MPES serão elucidados pela prefeitura.

"O MP está cumprindo o papel dele. A prefeitura trabalha sempre de forma transparente e vamos responder todas as dúvidas que o MP tiver em relação à obra. O ofício não incita nada muito específico em relação ao procedimento e vamos enviar todas as informações solicitadas", completou.

A OBRA

O trabalho é feito em sua maior parte por máquinas, que retiram o sedimento do fundo do mar e levam até o local da obra. O serviço é executado por poucos trabalhadores, o que possibilitou que a obra acontecesse mesmo em tempos de pandemia do novo coronavírus.