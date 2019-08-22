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Poluição

Água escura e fedida é despejada na praia de Manguinhos; vídeo

Trecho da praia de Manguinhos recebe esgoto diariamente, diz morador

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 07:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 07:11
Água preta de esgoto caindo no mar de Manguinhos Crédito: Bruno Macedo/Gazeta Online
Um trecho da praia de Manguinhos, na Serra, está chamando a atenção dos moradores da região e não é pela sua beleza. É que nesta semana quem passava pelo ponto próximo ao Trevo da Praia Baleia se deparava com um córrego de esgoto sendo despejado no mar a céu aberto, como mostra vídeo feito pelo morador Bruno Macedo (veja abaixo)
> 200 mil litros de esgoto despejados por dia no mar de Manguinhos
Segundo ele, o córrego que leva o esgoto até a água tem uma coloração bem escura e um mau cheiro que é insuportável para quem está nas redondezas. Ele fica localizado próximo ao Trevo da Praia da Baleia, no sentido Vitória X Jacaraípe.
Quem vai à praia e se aproxima do local, consegue ver a água preta caindo direto no mar.
De acordo com o morador, só nesta semana a Prefeitura da Serra (PMS) foi acionada três vezes, mas nenhuma resposta foi dada aos munícipes. "Não aguentamos mais tanto descaso. As nossas praias estão sendo covardemente destruídas, a vida marinha pede socorro", desabafa.
Em julho deste ano, A GAZETA já havia denunciado despejo irregular de esgoto no local. Na ocasião, até comércios já tinham sido fechados por conta do mau cheiro que a sujeita no mar estava trazendo
Procurada, a Prefeitura da Serra (PMS) afirmou que a fiscalização atua continuamente para combater o lançamento irregular de resíduos na natureza e que está intensificando a fiscalização no local.
Segundo o órgão, a intenção é punir com multa aqueles que não estiverem ligados à rede de esgoto.
"O município tem uma Parceria Público Privada (PPP) com a Cesan para ampliar a cobertura de esgotamento sanitário. A Serra tem hoje cobertura de 85%", diz trecho final da nota enviada ao Gazeta Online.  
 
 

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