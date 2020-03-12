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Litoral Sul do ES

Ressaca do mar leva parte da rua em Piúma e trecho é interditado

O mar avançou e quebrou parte de uma rua. Árvore e placa de sinalização foram derrubadas. Outras estruturas no local estão em risco

Publicado em 12 de Março de 2020 às 13:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 13:24
Ressaca do mar leva parte da rua em Piúma e trecho é interditado Crédito: Alan Gonçalves
A orla do município de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, vem sendo afetada pela ressaca do mar, que acabou causando erosão em diversos pontos. Nesta semana, uma área foi novamente atingida e o trecho próximo à saída do Canal Itaputanga precisou ser interditado porque parte do asfalto foi destruído.
No vídeo abaixo, registrado pelo internauta Alan Gonçalves, é possível ver o quanto o mar avançou, quebrando parte de uma rua, derrubando árvore,  placa de sinalização e colocando em risco outras estruturas no local.
Segundo moradores da região, essa área foi fortemente atingida em fevereiro deste ano e, agora, a destruição avançou, chegando bem próximo a uma residência. O trecho fica no início da orla de Piúma para quem chega de Itapemirim. As ruas atingidas são a Itaperuna e a avenida Beira Mar, que está com rachaduras.
Prefeitura de Piúma informou que o local está interditado e que a Defesa Civil, em conjunto com engenheiros e a secretaria de obras, está tentando minimizar o problema da erosão, que foi causado pelas fortes chuvas que caíram no local, uma vez que o rio desemboca em Piúma.

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