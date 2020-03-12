Ressaca do mar leva parte da rua em Piúma e trecho é interditado

No vídeo abaixo, registrado pelo internauta Alan Gonçalves, é possível ver o quanto o mar avançou, quebrando parte de uma rua, derrubando árvore, placa de sinalização e colocando em risco outras estruturas no local.

Segundo moradores da região, essa área foi fortemente atingida em fevereiro deste ano e, agora, a destruição avançou, chegando bem próximo a uma residência. O trecho fica no início da orla de Piúma para quem chega de Itapemirim. As ruas atingidas são a Itaperuna e a avenida Beira Mar, que está com rachaduras.