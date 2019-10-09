Moradores reclamam do corte de castanheiras na orla de Piúma

Moradores reclamam do corte de castanheiras da orla em Piúma Crédito: Divulgação

Elas são as queridinhas de muitos turistas que frequentam o balneário de Piúma , no Litoral Sul do Estado , por causa da sombra que proporcionam. As castanheiras estão espalhadas por várias lugares da praia, mas, agora, algumas estão sendo retiradas da orla - que está danificada por causa de erosões e ressaca do mar.

Os moradores começaram a registrar os cortes das árvores nesta terça-feira (08), na avenida Beira Mar, e questionaram em redes sociais o porquê de retirar as castanheiras, que são muito procuradas, principalmente, durante o verão por quem frequenta a praia.

Moradores reclamam do corte de castanheiras da orla em Piúma Crédito: Divulgação

A Alessandra Zouen, que é corretora de imóveis na cidade, disse que tem muita gente comentando sobre o caso na cidade e muita gente está insatisfeita. “O pessoal está indignado. Além da beleza, as castanheiras dão sombra para os turistas e para a gente que frequenta a praia. Não dá pra imaginar Piúma sem as castanheiras.”

O João Ricardo tem um comércio em frente a praia e também lamentou o corte. “Eu prefiro Piúma com as castanheiras, por causa da ornamentação e da sombra que elas fazem.”

A assessoria de comunicação da prefeitura informou que tem a autorização do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) para fazer os cortes e que as castanheiras prejudicam o crescimento da restinga, que ajuda a conter a erosão. Explicou também que algumas estavam atrapalhando na iluminação do local.

EROSÃO

A orla de Piúma ainda sofre com os efeitos das erosões que destruíram o calçadão e parte da avenida Beira Mar. Em março deste ano, foi assinado o convênio com o Governo do Estado, para a construção do muro de contenção e a recuperação do asfalto, da calçada e da ciclovia, mas a obra ainda não começou.

A erosão que atingiu parte da praia central começou em 2003, mas, a partir de 2017, os danos foram maiores e postes, quiosques e coqueiros ameaçavam cair.

OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ORLA