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Via interditada

Fotos mostram rua invadida por mar após ressaca em Anchieta

Até mar ficar mais calmo, via de Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo, ficará interditada, diz Guarda Municipal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2020 às 17:54

Publicado em 05 de Abril de 2020 às 17:54

Ressaca do mar em Anchieta
Ressaca do mar em Anchieta Crédito: Jonas Pereira
O mar agitado invadiu a via às margens de Ponta dos Castelhanos, em Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo, neste domingo (5). De acordo com a Guarda Municipal, um trecho chegou a ser interditado e ficará dessa forma por tempo indeterminado. 
O internauta Jonas Pereira registrou imagens da força das ondas que batiam sob o muro de contenção. Questionada, a guarda informou que a situação é comum nesta época do ano na região de Vila Samarco, afetada pelo fenômeno.
Nesta segunda (6) a previsão é de que seja feita a limpeza da via, já que o mar acabou levando areia e algas para a rua.

Ressaca do mar em Anchieta, neste domingo (05)

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