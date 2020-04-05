Fotos mostram rua invadida por mar após ressaca em Anchieta

O mar agitado invadiu a via às margens de Ponta dos Castelhanos, em Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo, neste domingo (5). De acordo com a Guarda Municipal, um trecho chegou a ser interditado e ficará dessa forma por tempo indeterminado.
O internauta Jonas Pereira registrou imagens da força das ondas que batiam sob o muro de contenção. Questionada, a guarda informou que a situação é comum nesta época do ano na região de Vila Samarco, afetada pelo fenômeno.
Nesta segunda (6) a previsão é de que seja feita a limpeza da via, já que o mar acabou levando areia e algas para a rua.