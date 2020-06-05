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Leonel Ximenes

Na Semana do Meio Ambiente, córrego renasce em parque público na Serra

Nascente do Córrego Laranjeiras foi encontrada no meio do Parque da Cidade, que foi recentemente florestado e está fechado por causa da pandemia

Públicado em 

05 jun 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente (comemorado hoje, dia 5 de junho), a natureza brindou os moradores da Serra com o melhor dos presentes: uma nascente do Córrego Laranjeiras foi encontrada bem no coração do Parque da Cidade.
A nascente faz “brotar” três cursos d'água bem limpa em uma área que foi recentemente reflorestada, durante as obras de expansão do Parque da Cidade. A descoberta foi feita pelo biólogo, professor e coordenador do Parque, Nagibi Neto.
"É o presente do ano para o Parque da Cidade neste momento em que estamos passando por tantos problemas. Encontrei os olhos d´água há um mês e fiquei observando se o curso iria aumentar e se era realmente uma nascente, para ter certeza de que não se tratava de água acumulada da chuva ou alguma infiltração"
Nagibi Neto - Biólogo, professor e coordenador do Parque da Cidade
De acordo com Nagibi, as árvores funcionam como esponjas que atraem e armazenam as águas das chuvas, mantendo essa água na superfície próxima ao lençol freático. Quando não está chovendo, as árvores liberam essa água na atmosfera em forma de vapor, pelas folhas, e também no solo, por suas raízes. E essa água forma as nascentes.
"No passado, esse córrego nascia no Parque da Cidade e corria até Manguinhos. Com o tempo, as pessoas passaram a descartar lixo na região e a nascente sumiu. As obras de expansão do parque, a retirada de lixo da área e o plantio de fragmentos da mata que inserimos na bacia do córrego, tudo isso contribuiu para que a nascente ressurgisse", comemorou Nagibi.
A água sai de dois
A água sai de dois "buraquinhos" e forma o riozinho no meio do parque Crédito: Nagibi Neto
Por causa pandemia do novo coronavírus, o Parque da Cidade está temporariamente fechado ao público.

PLANTIO DE ÁRVORES FOI DECISIVO

No ano passado, o Parque da Cidade ganhou novas 500 árvores. Segundo a secretária municipal de Meio Ambiente, Áurea Almeida, esse plantio foi determinante para o reaparecimento dessa nascente do Córrego Laranjeiras no local.
"A nascente foi um verdadeiro presente. E é a maior comprovação da importância do reflorestamento. Limpamos a área, tiramos as espécies exóticas que atrapalhavam o desenvolvimento das demais árvores e reintroduzimos exemplares de espécies nativas", explicou Áurea.
Na ocasião, foram inseridos exemplares de plantas nativas, como Ipê, pau-Brasil, Pau-Ferro, Quaresmeiras e Pata-de-Vaca.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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