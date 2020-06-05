Na Semana do Meio Ambiente, córrego renasce em parque público na Serra

Na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente
(comemorado hoje, dia 5 de junho), a natureza brindou os moradores da Serra
com o melhor dos presentes: uma nascente do Córrego Laranjeiras foi encontrada bem no coração do Parque da Cidade.
A nascente faz “brotar” três cursos d'água bem limpa em uma área que foi recentemente reflorestada, durante as obras de expansão do Parque da Cidade. A descoberta foi feita pelo biólogo, professor e coordenador do Parque, Nagibi Neto.
De acordo com Nagibi, as árvores funcionam como esponjas que atraem e armazenam as águas das chuvas, mantendo essa água na superfície próxima ao lençol freático. Quando não está chovendo, as árvores liberam essa água
na atmosfera em forma de vapor, pelas folhas, e também no solo, por suas raízes. E essa água forma as nascentes.
"No passado, esse córrego nascia no Parque da Cidade e corria até Manguinhos
. Com o tempo, as pessoas passaram a descartar lixo na região e a nascente sumiu. As obras de expansão do parque, a retirada de lixo da área e o plantio de fragmentos da mata que inserimos na bacia do córrego, tudo isso contribuiu para que a nascente ressurgisse", comemorou Nagibi.
No ano passado, o Parque da Cidade ganhou novas 500 árvores
. Segundo a secretária municipal de Meio Ambiente, Áurea Almeida, esse plantio foi determinante para o reaparecimento dessa nascente do Córrego Laranjeiras no local.
"A nascente foi um verdadeiro presente. E é a maior comprovação da importância do reflorestamento. Limpamos a área, tiramos as espécies exóticas que atrapalhavam o desenvolvimento das demais árvores e reintroduzimos exemplares de espécies nativas", explicou Áurea.
Na ocasião, foram inseridos exemplares de plantas nativas, como Ipê
, pau-Brasil, Pau-Ferro, Quaresmeiras e Pata-de-Vaca.