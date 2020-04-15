Mais de 20 árvores são envenenadas ao longo da BR 101 em Linhares

Segundo a Prefeitura de Linhares, por se tratar de um crime ambiental o caso será acompanhado pelas equipes do município Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Um crime ambiental foi registrado na Região Norte do Espírito Santo . Em Linhares , mais de 20 árvores da espécie oiti, que ficam localizadas em um canteiro ao longo do perímetro urbano da BR 101, foram envenenadas. A informação é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Seman).

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Fabricio Borghi Folli, o envenenamento das árvores foi feito por meio de perfurações no tronco e devido ao tempo que foi cometido não é possível mais recuperá-las. Segundo Borghi, as árvores terão que ser extraídas dos locais onde estão.

Notamos que as árvores estavam secando, e o engenheiro florestal da secretaria avaliou e constatou-se que as árvores foram envenenadas. Mais de 20 árvores foram envenenadas para serem mortas. Essa prática configura crime ambiental, comenta o secretário.

Segundo a Seman, a suspeita é que as árvores tenham sido envenenadas por moradores ou comerciantes da região que viam nelas um empecilho para ter acesso à vista da rodovia, ou das lojas no entorno. Podemos tentar localizar, mas precisamos da colaboração da população. Pelo que observamos lá, é que o envenenamento foi feito há algum tempo e as árvores estão secando, ressalta.

As mais de 20 árvores foram envenenadas por meio de perfurações no tronco, segundo a prefeitura Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

CRIME AMBIENTAL

Por se tratar de crime ambiental, com punição prevista em lei, o caso será acompanhado pelas equipes da Secretaria de Meio Ambiente e também da Prefeitura de Linhares. Segundo a Polícia Ambiental do Estado, atos como este caracterizam crime de dano em planta de ornamentação em local público, e a pena para o autor pode ser de seis meses a um ano de prisão, podendo também ser revertida em prestação de serviços comunitários.

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