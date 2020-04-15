Mais de 20 árvores são envenenadas ao longo da BR 101 em Linhares

Um crime ambiental foi registrado na Região Norte do Espírito Santo. Em Linhares, mais de 20 árvores da espécie oiti, que ficam localizadas em um canteiro ao longo do perímetro urbano da BR 101, foram envenenadas. A informação é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Seman).
De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Fabricio Borghi Folli, o envenenamento das árvores foi feito por meio de perfurações no tronco e devido ao tempo que foi cometido não é possível mais recuperá-las. Segundo Borghi, as árvores terão que ser extraídas dos locais onde estão.
Notamos que as árvores estavam secando, e o engenheiro florestal da secretaria avaliou e constatou-se que as árvores foram envenenadas. Mais de 20 árvores foram envenenadas para serem mortas. Essa prática configura crime ambiental, comenta o secretário.
Segundo a Seman, a suspeita é que as árvores tenham sido envenenadas por moradores ou comerciantes da região que viam nelas um empecilho para ter acesso à vista da rodovia, ou das lojas no entorno. Podemos tentar localizar, mas precisamos da colaboração da população. Pelo que observamos lá, é que o envenenamento foi feito há algum tempo e as árvores estão secando, ressalta.
CRIME AMBIENTAL
Por se tratar de crime ambiental, com punição prevista em lei, o caso será acompanhado pelas equipes da Secretaria de Meio Ambiente e também da Prefeitura de Linhares. Segundo a Polícia Ambiental do Estado, atos como este caracterizam crime de dano em planta de ornamentação em local público, e a pena para o autor pode ser de seis meses a um ano de prisão, podendo também ser revertida em prestação de serviços comunitários.
DENÚNCIAS
Diante da situação, a Prefeitura de Linhares, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente conta com a ajuda da população para identificar e punir os responsáveis pelo envenenamento. Denúncias podem ser feitas pelo telefone da Secretaria no número (27) 3372 2067, ou em contato com a Guarda Civil Municipal, no 153.