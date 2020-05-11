Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Belezas da natureza

Imagens mostram água clara na Curva da Jurema, em Vitória

Professor do Departamento de Oceanografia da Ufes, Renato Ghisolsio, explica que a cor das águas na região é uma junção de vários fatores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 19:16

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 19:16

Imagens de drone da Baía das Tartarugas na Curva da Jurema, em Vitória
Imagens de drone da Baía das Tartarugas na Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Julio Teixeira (@jotatx)
A natureza voltou a surpreender os capixabas no início de mais uma semana. As águas claras na região da Curva da Jurema, em Vitória, chamaram a atenção do empresário capixaba Julio Teixeira, que registrou a cena, na manhã desta segunda-feira (11).
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com um especialista na área. Professor do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Renato Ghisolsio explica que a cor que chamou a atenção de Julio é uma junção de vários fatores, não sendo possível garantir a ocorrência de um fenômeno em específico.
"Pelas fotos, não é possível indicar algum processo que não seja a baixa movimentação, baixa turbulência. De uma maneira geral, a visibilidade da água, a cor, é reflexo de tudo o que está dissolvido ou suspenso. A água e incolor, mas possui sais e partículas. Isso acaba interagindo com a radiação do sol, e acaba dando um reflexo que observamos", explicou o professor da Ufes.
O docente ainda diz que algo semelhante pode ser feito de maneira mais simples. Basta deixar uma quantidade de água parada que os materiais se movimentam, dessa vez, para o fundo.

Veja Também

Fotógrafo registra os olhares dos profissionais de saúde na pandemia

"É o mesmo que pegar uma água marrom, do rio. Pegue a água e deixa quieta, grande parte do material vai para o fundo, aquilo é propriedade aparente. Pode não ficar incolor, mas fica amarelada. Se mexer a água, volta a ficar tudo escuro", exemplificou Ghisolsio.

O MOVIMENTO DA MARÉ PODE INFLUENCIAR NA COR DA ÁGUA?

Questionado se a movimentação da maré poderia fazer com que a água tivesse uma cor mais clara, Renato respondeu. "A maré é um movimento de entrada e saída, isso acontece todos os dias. Se isso fosse uma causa, teríamos que observar a cor todos os dias. É um ciclo."

A NOITE MAIS FRIA DO ANO PODE TER COLABORADO?

Segundo informações do Climatempo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou na madrugada de domingo uma temperatura de 15,5 ºC em Vitória. O registrou bateu o recorde de 2020, antes de 17,4 ºC. Perguntado sobre uma influência da noite com temperatura fora do normal, Rento disse que "não é possível afirmar que a noite fria impacte na cor da água".

Fotógrafo registra águas claras na Curva da Jurema, em Vitória

Veja Também

Fotos: Pets viram importantes companheiros durante a quarentena

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que a derrota de Viktor Orbán na Hungria significa para Putin, Ucrânia e o resto da Europa
Imagem BBC Brasil
O culto liderado por pastor negro que falava a 'língua dos anjos' e que originou o movimento evangélico há 120 anos
Imagem de destaque
Herança sem planejamento pode virar dor de cabeça para famílias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados