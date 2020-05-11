Imagens mostram água clara na Curva da Jurema, em Vitória

Imagens de drone da Baía das Tartarugas na Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Julio Teixeira (@jotatx)

A natureza voltou a surpreender os capixabas no início de mais uma semana. As águas claras na região da Curva da Jurema, em Vitória, chamaram a atenção do empresário capixaba Julio Teixeira, que registrou a cena, na manhã desta segunda-feira (11).

A Gazeta entrou em contato com um especialista na área. Professor do Departamento de Oceanografia da A reportagem deentrou em contato com um especialista na área. Professor do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , Renato Ghisolsio explica que a cor que chamou a atenção de Julio é uma junção de vários fatores, não sendo possível garantir a ocorrência de um fenômeno em específico.

"Pelas fotos, não é possível indicar algum processo que não seja a baixa movimentação, baixa turbulência. De uma maneira geral, a visibilidade da água, a cor, é reflexo de tudo o que está dissolvido ou suspenso. A água e incolor, mas possui sais e partículas. Isso acaba interagindo com a radiação do sol, e acaba dando um reflexo que observamos", explicou o professor da Ufes.

O docente ainda diz que algo semelhante pode ser feito de maneira mais simples. Basta deixar uma quantidade de água parada que os materiais se movimentam, dessa vez, para o fundo.

"É o mesmo que pegar uma água marrom, do rio. Pegue a água e deixa quieta, grande parte do material vai para o fundo, aquilo é propriedade aparente. Pode não ficar incolor, mas fica amarelada. Se mexer a água, volta a ficar tudo escuro", exemplificou Ghisolsio.

O MOVIMENTO DA MARÉ PODE INFLUENCIAR NA COR DA ÁGUA?

Questionado se a movimentação da maré poderia fazer com que a água tivesse uma cor mais clara, Renato respondeu. "A maré é um movimento de entrada e saída, isso acontece todos os dias. Se isso fosse uma causa, teríamos que observar a cor todos os dias. É um ciclo."

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