Espírito Santo vai ganhar Rota dos Ipês com trajeto de 7 quilômetros

Nelson Soares da Silva Junior, Silvia Alvina Bellon, Diogo Endlich, Claudio Chieppe e Rejane Entringer Crédito: Bruno Menezes

Domingos Martins é uma das cidades da região das montanhas capixabas que mais atrai turistas por conta das suas belezas naturais. No próximo ano, as pessoas terão um motivo a mais para visitar a cidade com a criação da Rota dos Ipês. O trajeto, de sete quilômetros no distrito de Soído, próximo ao centro Domingos Martins, pretende ampliar o turismo e atrair novos empreendimentos para contribuir com o desenvolvimento econômico da região.

O idealizador do projeto, Claudio Chieppe, explicou que foram plantadas 150 mudas de ipês no último sábado (6). São cinco espécies diferentes que vão colorir o trajeto com diversas cores: branca, rosa, roxa, amarela e azul. O próximo passo será a instalação do portal e das placas de sinalização.

O ipê foi escolhido por ser uma árvore nativa de Mata Atlântica, temos uma grande área preservada no município, essas mudas irão florescer com um, dois anos. Já temos alguns dessas árvores pela cidade que estão distribuídos de forma desordenada, muitas ficam dentro de propriedades e não podem ser visitadas, pontuou o empresário, que não descartou a plantação também de outras espécies no futuro.

A secretária de Turismo de Domingos Martins, Rejane Entringer Ewald, avalia que a comunidade só tem a ganhar com a rota, visto que a atividade turística gera postos de trabalho, riquezas e promove uma melhor distribuição de renda e inclusão social. As expectativas são as melhores, teremos um novo produto rentável, competitivo e diferenciado para atrair o turista, explica.

ECONOMIA

Claudio destacou que a intenção é ampliar o potencial turístico para potencializar o agronegócio da região e atrair investimentos de novos empresários. Ele completa que a região tem crescido ao longo dos anos com a colaboração de novos empreendimentos como o SESC Domingos Martins, Sítio dos Lagos e os condomínios Espelho dÁgua, Terralta e Parque das Hortências.

São cerca de 200 famílias que vivem na região e muitos turistas que buscam pelo destino, aproximadamente 2 mil pessoas frequentam o local por final de semana, isso pode ser ampliado ainda mais. Ampliar o potencial turístico da região consequentemente vai contribuir para o desenvolvimento econômico, explica.

A presidente da associação de moradores de Soído, Silvia Alvina Waiandt Bellon, diz que a comunidade está animada com o projeto. Ela acredita que a iniciativa, além de deixar o local mais bonito, vai ajudar a desenvolver a produção artesanal das pessoas que vivem na comunidade.

Na região já recebemos diversos turistas, a rota vai atrair mais pessoas e embelezar ainda mais o local. A região tem uma grande produção artesanal, como como queijo, pimenta, palmito e geleia, os pequenos produtores poderão ampliar o negócio com o crescimento da região, pontuou.

LEI

As ações para dar início a rota aconteceram após a aprovação do projeto de lei na Câmara de Domingos Martins em outubro deste ano, de autoria do vereador Nelson Soares da Silva Junior. Com a lei o poder público fica autorizado a firmar parcerias com universidades, entidades do terceiro setor e com a iniciativa privada, a fim de apoiar atividades de cunho turísticos na região, explicou o vereador.

A secretária de Turismo acrescentou que a rota está sendo criada seguindo os princípios do programa de Regionalização do Turismo do governo Federal, que foca numa gestão descentralizada, num ambiente democrático, harmônico e participativo entre poder público, iniciativa privada e a comunidade. Atualmente existe o Comitê Gestor da Rota dos Ipês com oito membros.