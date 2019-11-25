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Decoração

Conheça a casa que o cantor Silva terá em Domingos Martins

Dois pavimentos, área de lazer com espaço gourmet e piscina chamam a atenção na futura residência do cantor capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 19:09

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 19:09

Casa do cantor Silva em Domingos Martins Crédito: Reprodução/ Felipe Savassi
O cantor Silva terá, em breve, uma supercasa na região de Domingos Martins. A propriedade de 400 metros quadrados está sendo chamada de Casa Silva e será feita numa estrutura de 4 containers. As obras começam no início de 2020. 
As imagens em 3D mostram o bom gosto da futura residência. Ela terá dois pavimentos, três suítes, living, cozinha, copa, varandas, pátio coberto aberto, área de lazer com espaço gourmet, além de piscina integrada com sauna e fogo de chão. O cantor, junto com a dupla que assina do projeto, também aposta na sustentabilidade do lar. A casa terá energia fotovoltaica (energia obtida através da conversão direta da luz em eletricidade por meio do efeito fotovoltaico), captação de água de chuva, aquecimento solar de água, amplas aberturas, ventilação cruzada e boa orientação solar. 
São os arquitetos Felipe Savassi e Gabriel George, de Florianópolis, os responsáveis pelo projeto da casa do cantor capixaba.  Felipe é especialista em arquitetura e construção em container. "É um prazer fazer esse projeto. Quebra o paradigma de que não dá para fazer casa de alto padrão em container", explica Savassi. O cantor Silva já mostrou o encantamento com a sua futura casa.  "Isso  ficou lindo demais", escreveu na rede social. 

Casa do cantor Silva em Domingos Martins

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