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Evite aglomerações

Coronavírus: Parque da Cidade e Mestre Álvaro já estão fechados na Serra

Medida atende orientação do governo estadual, que também fechou parques estaduais. Município também prorroga prescrições médicas e suspende férias de servidores da Saúde, para evitar superlotação em unidades de atendimento

Publicado em 20 de Março de 2020 às 15:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 15:15
Monte Mestre Álvaro, na Serra: parques ficarão fechados para evitar aglomerações Crédito: Fernando Madeira
Prefeitura da Serra, seguindo uma orientação do governo estadual para todos os municípios, decidiu fechar os seus parques. A partir desta sexta-feira (20) não será autorizada a entrada de pessoas no Parque da Cidade, no Horto Municipal, no Jardim Botânico, no Mestre Álvaro e no Centro de Educação Ambiental Jacuhy.
A medida visa minimizar aglomerações e contato físico nestes locais, como uma ação preventiva contra a disseminação do coronavírus. A prefeitura também decidiu suspender a participação de pessoas maiores de 60 anos de atividades coletivas de todos os órgãos do município.
Para evitar um fluxo grande de pessoas em hospitais e unidades de saúde, também foram estendidas as prescrições de receitas médicas dos últimos seis meses por mais dois meses. Além disso, foram suspensas as férias de servidores da Saúde nos próximos 60 dias.
Visitas a pacientes internados na UPA 24 horas e na Maternidade de Carapina também foram proibidas. No Espírito Santo já são 13 casos confirmados de coronavírus e 488 com a suspeita da doença. Até agora, foram notificados 649 casos, sendo que 148 já foram descartados. Nenhuma das pessoas que testaram positivo, de acordo com o último boletim, são da Serra.

O coronavírus no ES

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