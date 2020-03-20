Coronavírus: Parque da Cidade e Mestre Álvaro já estão fechados na Serra

Para evitar um fluxo grande de pessoas em hospitais e unidades de saúde, também foram estendidas as prescrições de receitas médicas dos últimos seis meses por mais dois meses. Além disso, foram suspensas as férias de servidores da Saúde nos próximos 60 dias.

Visitas a pacientes internados na UPA 24 horas e na Maternidade de Carapina também foram proibidas. No Espírito Santo já são 13 casos confirmados de coronavírus e 488 com a suspeita da doença. Até agora, foram notificados 649 casos, sendo que 148 já foram descartados. Nenhuma das pessoas que testaram positivo, de acordo com o último boletim, são da Serra.