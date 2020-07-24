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Operação Respeito

Idoso é preso suspeito de estuprar criança de 2 anos em Linhares

O suspeito de 64 anos foi preso durante o desdobramento da Operação Respeito, deflagrada pela Polícia Civil, que prendeu outros três homens suspeitos de crimes sexuais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 09:21

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 09:21

Data: 27/11/2019 - ES - Linhares - Delegacia Regional de Linhares
O idoso foi levado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares onde foi interrogado e depois encaminhado ao sistema prisional Crédito: Leonardo Goliver
Um idoso de 64 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (23) no bairro Rio Quartel, interior de Linhares, no Norte do Estado, suspeito de estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil, o homem teria sido flagrado tocando nas partes íntimas de uma criança de 2 anos.
A prisão do suspeito ocorreu durante o desdobramento da Operação Respeito, deflagrada pela Polícia Civil na última semana, que prendeu outras três pessoas suspeitas de estupros no município.
De acordo com o chefe da 16ª Delegacia Regional, delegado Fabrício Lucindo, o crime de estupro de vulnerável foi praticado em 2014. No entanto, após o crime, o suspeito passou um tempo foragido e retornou recentemente para a região. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto.
Imediatamente chegaram, aos investigadores, denúncias da comunidade informando sua presença novamente no local. Hoje a tarde os policiais realizaram buscas, localizaram e prenderam o elemento, explicou o delegado.
O idoso foi preso e encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde foi interrogado. Logo depois, o suspeito foi levado para o Presídio de Xuri, em Vila Velha, local onde ficam os presos autores de crimes sexuais.

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OPERAÇÃO RESPEITO

Além do idoso de 64 anos, outros três homens de 46, 47 e 72 anos, foram presos em outra fase da Operação Respeito suspeitos de cometerem crimes de estupro no município de Linhares. As prisões aconteceram na manhã da última sexta-feira (17).
Os detidos foram localizados nos bairros Nova Esperança, Canivete e no interior do município, na comunidade de Córrego do Ouro. Contra os três homens haviam mandados de prisão em aberto pela prática do crime de estupro. Eles também foram encaminhados para o Presídio de Xuri, em Vila Velha.

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