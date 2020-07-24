Idoso é preso suspeito de estuprar criança de 2 anos em Linhares

O idoso foi levado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares onde foi interrogado e depois encaminhado ao sistema prisional Crédito: Leonardo Goliver

Um idoso de 64 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (23) no bairro Rio Quartel, interior de Linhares , no Norte do Estado, suspeito de estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil , o homem teria sido flagrado tocando nas partes íntimas de uma criança de 2 anos.

De acordo com o chefe da 16ª Delegacia Regional, delegado Fabrício Lucindo, o crime de estupro de vulnerável foi praticado em 2014. No entanto, após o crime, o suspeito passou um tempo foragido e retornou recentemente para a região. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

Imediatamente chegaram, aos investigadores, denúncias da comunidade informando sua presença novamente no local. Hoje a tarde os policiais realizaram buscas, localizaram e prenderam o elemento, explicou o delegado.

O idoso foi preso e encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde foi interrogado. Logo depois, o suspeito foi levado para o Presídio de Xuri, em Vila Velha, local onde ficam os presos autores de crimes sexuais.

OPERAÇÃO RESPEITO

Além do idoso de 64 anos, outros três homens de 46, 47 e 72 anos, foram presos em outra fase da Operação Respeito suspeitos de cometerem crimes de estupro no município de Linhares. As prisões aconteceram na manhã da última sexta-feira (17).