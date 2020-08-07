Grande Vitória registra inflação de 0,21% em julho

Tomate contribuiu para queda na inflação Crédito: Pixabay

A inflação na Grande Vitória ficou em 0,21% em julho e avançou menos que em junho, que apresentou alta de 0,56% nos preços. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ), o menor índice registrado no país ficou com a Região Metropolitana da Grande Vitória (0,21%), especialmente por conta da queda nos preços da batata-inglesa (-38,28%) e do tomate (-21,19%).

No Brasil, o IPCA de julho subiu 0,36%, 0,10 ponto percentual (p.p.) acima da variação observada em junho (0,26%). Este é o maior resultado para um mês de julho desde 2016, quando o índice foi de 0,52%. No ano, o indicador acumula alta de 0,46% e, em 12 meses, de 2,31%, acima dos 2,13% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em julho de 2019, a taxa havia sido de 0,19%.

Conforme dados do IBGE, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, seis apresentaram alta em julho. A maior (0,15 ponto percentual) foi registrada nos transportes (0,78%), seguida pelo grupo habitação (0,80%), que acelerou em relação ao resultado de junho (0,04%) e contribuiu com 0,13 p.p. A maior variação positiva do índice veio dos artigos de residência (0,90%), com impacto de 0,03 p.p, enquanto que o grupo alimentação e bebidas, ficou próximo da estabilidade, com alta de 0,01%

Os dados do IBGE apontam que o vestuário (-0,52%) foi o item que registrou a maior queda, pelo terceiro mês consecutivo. Os demais grupos ficaram entre a queda de 0,12% em Educação até a alta de 0,51% em Comunicação.

O cálculo do índice do mês feito pelo IBGE comparou os preços coletados no período de 1º a 28 de julho de 2020 (referência) com os preços vigentes no período de 29 de maio a 30 de junho de 2020 (base). O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.

Por conta do quadro de emergência de saúde pública causado pela Covid-19 , o IBGE suspendeu, no dia 18 de março, a coleta presencial de preços nos locais de compra. O levantamento tem sido feito pela internet, por telefone ou por e-mail.

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do mês de julho apresentou alta de 0,44% enquanto, em junho, havia registrado 0,30%. Este é o maior resultado para um mês de julho desde 2016, quando o índice foi de 0,64%, de acordo com o IBGE. A fundação informou que no ano, a variação acumulada foi de 0,80% e, nos últimos 12 meses, o índice apresentou alta de 2,69%, acima dos 2,35% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em julho de 2019, a taxa foi de 0,10%.

Dentre as capitais, Vitória registrou alta de 0,30%, conta 0,85% em relação ao mês anterior. A Capital tem um peso de 1,91% nos dados regionais. No ano, a variação foi de 1,48%, enquanto que nos últimos 12 meses o índice registrado foi de 2,30%.

Em todo o país, os produtos alimentícios apresentaram alta de 0,14% em julho, enquanto, no mês anterior, haviam registrado 0,37%. Já os não alimentícios tiveram alta de 0,53%, após registrarem 0,28% em junho.