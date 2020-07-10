Gastos em casa durante a pandemia fazem inflação subir 0,56% no ES

Materiais para fazer pequenas reformas domésticas ficaram mais caros em junho Crédito: Pixabay

habitação e artigos de residência fizeram a inflação subir na Os gastos comfizeram a inflação subir na Grande Vitória em junho. O resultado, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ficou em 0,56%. O item Artigos de Residência apresentou alta de 2,3% e o Habitação um crescimento de 1,58%. Os dados foram divulgados na manhã desta sexta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

O avanço nos preços ocorreu depois de dois meses seguidos de deflação, quando há queda no valor de venda dos produtos pesquisados pelo IBGE.

De acordo com o economista e professor universitário Antônio Marcus Machado, o aumento desses itens é reflexo do isolamento social em razão da pandemia do novo coronavírus . As pessoas estão procurando adequar seus imóveis para passar mais tempo dentro de casa. Quem tem mais condições está até procurando um novo local, mais amplo, para morar e trabalhar, comenta.

Nos gastos com habitação destacam-se os aumentos de preço de tinta (2,56%), revestimento de piso e parede (2,85%) e tijolo (2,81%). Há também aumento de produtos voltados para a limpeza dos lares  sabão em pó (2,66%), esponja de limpeza (2,62%)  e também da energia elétrica residencial (4,4%).

As pessoas dentro de casa precisam manter o ambiente mais limpo. Se saindo para trabalhar era feita uma faxina a cada 15 dias, agora a limpeza precisa ser mais constante já tem mais gente em casa e por mais tempo. Isso também explica o aumento do gasto com energia, acrescenta Machado.

Na parte dos artigos de residência as maiores altas foram observadas nos aparelhos eletrônicos como televisões (8,72%) e refrigeradores (7,86%).

ALIMENTOS E BEBIDAS

A parte de alimentos e bebidas teve leve aumento em junho: 0,32%. As maiores altas foram no preço da banana da terra (20%) e feijão preto (11%). Por outro lado, o preço da cenoura caiu 25% e o tomate 15%.

O item de alimentação e bebidas, porém, tem sido o responsável pela maior inflação no acumulado do ano. Desde janeiro o preço dos produtos desta área subiu 5,73%, logo na sequência aparecem os gastos com educação, que subiram 5,69%. O índice geral da inflação na Grande Vitória se considerado os preços desde o início do ano está em 0,74%.

INFLAÇÃO NACIONAL

O índice geral da inflação no Brasil ficou em 0,85%. Assim como na Grande Vitória, o preço de produtos ligados à habitação e artigos de residência foram os responsáveis pela alta: 1,67% e 2,71% respectivamente. A inflação acumulada no ano está em 1,18%. O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) é considerado indicador de inflação oficial do país.

No ano, os preços subiram 0,10% no ano. No acumulado de 12 meses, o índice é de 2,13%, abaixo do piso da meta estabelecida pelo governo para 2020 de 4%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

Em maio, a deflação foi de 0,38%, menor resultado para o mês desde o início da série histórica, iniciada em 1980. Em abril, os preços caíram 0,31%.

"Houve uma alta nos preços dos combustíveis que chegou nas bombas e impactou o consumidor final. Isso alterou o grupo de Transportes e influenciou no IPCA", detalha Pedro Kislanov, gerente da pesquisa. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete apresentaram alta no mês.

Os preços dos combustíveis aumentaram 3,37% em junho, contra redução de 4,56% em maio. O grupo com maior impacto na inflação foi o de alimentação e bebidas, com alta de 0,38%. Segundo o IBGE, alimentos tiveram uma sequência de alta nos últimos meses, por conta do aumento da demanda durante a pandemia da Covid-19.