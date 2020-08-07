Conselho Tutelar de Vitória registra queda de denúncias durante pandemia

Crianças permanecem mais tempo dentro de casa e em alguns casos sofrem violação dos direitos Crédito: Pixabay

Desde que as medidas de isolamento social foram adotadas pela Prefeitura Municipal de Vitória , como forma de combate ao novo coronavírus , o número de denúncias encaminhadas ao Conselho Tutelar da cidade despencou. Segundo a coordenadora do Conselho Tutelar do Centro, Laudineia Gonçalves, a ausência da rotina escolar de forma presencial e o prolongamento da pandemia são fatores que explicam a diminuição.

A coordenadora explica que a queda do número de denúncias não significa, necessariamente, que os casos de violação aos direitos da criança e do adolescente não estão acontecendo na mesma frequência.

"Neste período de trabalho remoto, o principal violador está na família. O que a gente mais identifica são lares acometidos por pais envolvidos com a dependência química. O desemprego também faz com que os pais fiquem desesperados e percam a paciência com os filhos" Laudiceia Gonçalves - Coordenadora

A capital é dividida, para fins de Conselho Tutelar, em três áreas: Centro, Maruípe e Continental. A primeira engloba a área do Centro de Vitória e o Grande Santo Antônio. Maruípe corresponde à Grande São Pedro. Por fim, bairros como Jardim da Penha e Jardim Camburi, fazem parte da área Continental.

Entre o dia 18 de março e 6 de agosto de 2020, data que marca o início da pandemia, 180 atendimentos foram feitos pela equipe do Centro de Vitória. Em 2019, de janeiro a agosto, três meses a mais que em 2020, cerca de mil denúncias foram registradas no conselho.

A coordenadora ressalta que uma das principais razões que motivam a diminuição é permanência dentro de casa, já que o próprio violador não denunciaria o caso. Classificando a escola como "principal encaminhadora", Laudineia vê como necessária a denúncia por parte da população.

"Peço a população que fique atenta, é preciso diferenciar o ato de educar das demais violações. Muita gente ainda tem dúvida em relação ao trabalho dos conselhos", finaliza.

O Conselho Tutelar monitora os direitos individuais de crianças e adolescentes, portanto, entre 0 e 17 anos. Segundo a coordenadora, o grupo que é vítima mais constantemente, conforme as denúncias, são crianças de 6 a 14 anos, especificamente meninos.

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