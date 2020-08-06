MPES denuncia pais que levaram filhos para carreata política no ES

O MPES condenou dois moradores de Venda Nova a pagar multa por violação do Ecriad Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com o MPES a carreata foi realizada no dia 24 de maio e, ao final da manifestação, eles saíram dos veículos, junto com os filhos, sem nenhum equipamento de proteção e se aglomeraram em um ponto da cidade.

O Ministério Público do Estado alegou que os moradores contrariaram as recomendações sanitárias e permitiram a presença de crianças e adolescentes em aglomerações. Segundo o órgão, isso constitui violação do dever familiar de zelar pela saúde dos filhos, que foram submetidos ao risco de contágio.

Ainda segundo o órgão, houve descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, o que significa violação ao artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O estatuto estabelece que é infração administrativa descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar decorrente de tutela ou guarda.