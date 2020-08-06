Veículos utilizados nas provas práticas precisam ser higienizados entre cada avaliação Crédito: Freepik

Quem tem algum tipo de deficiência e deseja tirar a Carteira Nacional de Habilitação ( CNH ) já pode agendar a avaliação médica ou a prova prática. Ambas as atividades haviam sido suspensas por causa da pandemia e já estão autorizadas a serem retomadas desde quarta-feira (5).

Your browser does not support the audio element. Detran retoma avaliação médica e prova prática para deficientes no ES

Publicada no Diário Oficial do Governo Estadual , a instrução de serviço nº 114 do Departamento de Trânsito do Espírito Santo ( Detran-ES ) prevê uma série de medidas para evitar a transmissão do novo coronavírus , incluindo o impedimento dos candidatos que apresentarem sintomas gripais ou febre.

AVALIAÇÃO MÉDICA

A pessoa que precisa realizar perícia médica na Coordenadação de Exames Médicos e Psicológicos deve ter agendada a avaliação pelo Centro de Formação do Condutor (CFC) e comparecer na hora marcada, na sede do Detran-ES. Só será permitida a entrada de, no máximo, um acompanhante, caso seja estritamente necessário.

As seguintes regras também precisam ser respeitadas:

Usar máscaras;

Higienizar as mãos com álcool em gel;

Manter o distanciamento de, no mínimo, 1,5 metro entre cada pessoa;

Limpar o ambiente da avaliação depois de cada atendimento, sendo responsabilidade do médico fazê-lo.

PROVA PRÁTICA

As provas práticas terão as datas definidas pela coordenação responsável do Detran-ES. Em todas as categorias, as bancas terão duração de até 4 horas, podendo ser agendados candidatos a cada 15 minutos, entre as 13h e as 16h45. No entanto, cada veículo disponível só poderá receber um candidato por hora.

Os participantes podem ter a temperatura verificada antes do início do exame e serem impedidos de fazê-lo caso estejam com mais de 37,8°C. A participação também pode ser barrada se a pessoa tiver apresentado sintomas gripais durante os últimos sete dias. Além de que:

Todos devem usar máscaras;

Candidatos devem aguardar o horário agendado afastados do local das provas;

Veículos devem ser higienizados com álcool etílico 70° entre cada avaliação;

Participantes devem levar caneta própria para assinatura do formulário;

Caso haja mais de um veículo agendado no mesmo horário, deve ser mantida a distância de 2 metros entre eles.