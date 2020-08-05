Imagens aéreas mostram área de motel que será novo acesso à orla de Vila Velha

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O novo acesso à orla é um desejo antigo da Prefeitura de Vila Velha. Desde março de 2019 a administração municipal pensa em realizar a obra no local onde está o Chalé Motel. Em abril, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) havia suspendido a desapropriação até que fosse definida a natureza da área, já que parte do terreno teria sido construído em área pública. A administração esperava realizar a obra até o final de 2019.

A decisão da justiça que determina a imissão de posse, ou seja, que a posse do terreno seja dada à prefeitura, saiu no último dia 30 de julho. A indenização paga pela administração municipal pelo local chega a R$ 3,7 milhões.

Trecho em amarelo mostra como deve ficar o acesso após demolição do Chalé Motel Crédito: Reprodução/Google Maps

DONO DE MOTEL NÃO SABIA QUE PARTE DO TERRENO PERTENCIA A PREFEITURA