Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuvas e deslizamentos no ES

Obras emergenciais na BR 262: entrega no dia 11 de agosto será mantida?

As obras são visíveis para quem trafega pela rodovia federal nos municípios de Marechal Floriano, Domingos Martins e Viana

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 08:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 08:42
Km 31 da BR 262, em Domingos Martins, liberada nos dois sentidos
Km 31 da BR 262, em Domingos Martins Crédito: PRF/Twitter
Conforme anunciado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), as intervenções emergenciais de recuperação de trechos da BR 262, principalmente os afetados pelas fortes chuvas do fim de 2019 e início deste ano, devem ser concluídas no dia 11 de agosto. As obras são visíveis para quem trafega pela rodovia federal nos municípios de Marechal Floriano, Domingos Martins e Viana.
A reportagem de A Gazeta questionou o órgão sobre o prazo de entrega após as novas fortes chuvas que atingiram o Estado desde a última quinta-feira (30), que causaram quedas de barreiras na pista. Em nota, o Dnit informou: "A conclusão dos serviços segue conforme planejado; fatores externos como as chuvas da última semana prejudicam algumas frentes de serviço. O DNIT atua de forma a garantir a segurança dos usuários da rodovia e dos operários nas frentes de obra", finalizou. 
Após as chuvas do fim do ano passado e início deste ano, imagens aéreas mostraram trechos da BR 262 muito afetados. Muitas quedas de barreiras e rolamentos de pedras interditaram a via parcial e até totalmente em alguns momentos. Na ocasião, um editorial de A Gazeta, junto com imagens de drone, mostrando que a rodovia estava por um fio, repercutiu na época.
Obras emergenciais na BR 262 - entrega no dia 11 de agosto será mantida

KM 31 EM DOMINGOS MARTINS

O Km 31 da BR 262, em Domingos Martins, município da Região Serrana do Estado, havia sido interditado desde a tarde de sábado (1) para limpeza devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo desde a última quinta-feira (30).
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho correspondente ao Km 31 deverá funcionar, até limpeza completa por equipes do Dnit, em interdição parcial, no sistema de pare e siga, entre 8h30 e 18h, após este período, se o tempo estiver firme, a pista é liberada, como aconteceu já nesta segunda-feira (3). Durante a parte da manhã, é realizada a limpeza da via.
Como alternativa, para evitar a BR 262 é possível fazer o desvio pelo município de Alfredo Chaves. Para tanto, os motoristas devem seguir pela BR 101-Sul até o Km 356, no trevo de Alfredo Chaves. Lá, eles deverão acessar a ES 146 (rodovia estadual), que a BR 101 a BR 262, na altura do Km 58, próximo do Posto do Café. O mesmo vale para o sentido inverso.
Trajeto de desvio em virtude da interdição na BR 262, em Domingos Martins
Trajeto de desvio em virtude da interdição na BR 262, em Domingos Martins Crédito: Divulgação | PRF
A rodovia ES 146 pode ser utilizada por veículos com até 12 toneladas de peso bruto total. Equipes da autarquia estão no local na interdição e monitoram a possibilidade de abertura do tráfego.

Veja Também

Concessionária vai investir R$ 110 mi na iluminação pública de Vila Velha

Vídeo: PRF apreende maconha escondida em carga de sucata no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é agredida com golpes de martelo em Colatina
Rio Branco-ES x Real Noroeste, pela Série D do Brasileirão 2026
Rio Branco vence Real Noroeste e sobe para vice-liderança do Grupo 12 da Série D
Curva da Jurema. Local impróprio para banho
Mesmo impróprias, praias de Vitória recebem banhistas neste domingo (26)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados