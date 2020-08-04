Km 31 da BR 262, em Domingos Martins Crédito: PRF/Twitter

Conforme anunciado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), as intervenções emergenciais de recuperação de trechos da BR 262 , principalmente os afetados pelas fortes chuvas do fim de 2019 e início deste ano, devem ser concluídas no dia 11 de agosto . As obras são visíveis para quem trafega pela rodovia federal nos municípios de Marechal Floriano, Domingos Martins e Viana.

A reportagem de A Gazeta questionou o órgão sobre o prazo de entrega após as novas fortes chuvas que atingiram o Estado desde a última quinta-feira (30), que causaram quedas de barreiras na pista. Em nota, o Dnit informou: "A conclusão dos serviços segue conforme planejado; fatores externos como as chuvas da última semana prejudicam algumas frentes de serviço. O DNIT atua de forma a garantir a segurança dos usuários da rodovia e dos operários nas frentes de obra", finalizou.

Após as chuvas do fim do ano passado e início deste ano, imagens aéreas mostraram trechos da BR 262 muito afetados. Muitas quedas de barreiras e rolamentos de pedras interditaram a via parcial e até totalmente em alguns momentos. Na ocasião, um editorial de A Gazeta , junto com imagens de drone, mostrando que a rodovia estava por um fio, repercutiu na época.

Your browser does not support the audio element. Obras emergenciais na BR 262 - entrega no dia 11 de agosto será mantida

KM 31 EM DOMINGOS MARTINS

O Km 31 da BR 262, em Domingos Martins, município da Região Serrana do Estado, havia sido interditado desde a tarde de sábado (1) para limpeza devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo desde a última quinta-feira (30).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho correspondente ao Km 31 deverá funcionar, até limpeza completa por equipes do Dnit, em interdição parcial, no sistema de pare e siga, entre 8h30 e 18h, após este período, se o tempo estiver firme, a pista é liberada, como aconteceu já nesta segunda-feira (3) . Durante a parte da manhã, é realizada a limpeza da via.

Como alternativa, para evitar a BR 262 é possível fazer o desvio pelo município de Alfredo Chaves. Para tanto, os motoristas devem seguir pela BR 101-Sul até o Km 356, no trevo de Alfredo Chaves. Lá, eles deverão acessar a ES 146 (rodovia estadual), que a BR 101 a BR 262, na altura do Km 58, próximo do Posto do Café. O mesmo vale para o sentido inverso.

Trajeto de desvio em virtude da interdição na BR 262, em Domingos Martins Crédito: Divulgação | PRF