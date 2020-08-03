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Na BR 101

Vídeo: PRF apreende maconha escondida em carga de sucata no ES

A Polícia Rodoviária Federal informou que foram apreendidos mais de uma tonelada da droga. O material foi encontrado por um cão farejador

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 17:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 17:15
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga grande de maconha em carreta ma BR 101
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga grande de maconha em carreta ma BR 101 Crédito: Reprodução/PRF
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de uma tonelada de maconha em uma carreta na BR 101, no quilômetro 414, na altura de Itapemirim, no Sul do Estado. De acordo com a polícia, as drogas estavam escondidas em uma carga de sucata que vinha do Mato Grosso do Sul para a Grande Vitória. Um cão farejador que conseguiu localizar o material.
A PRF apreendeu drogas escondidas em uma carga de sucata na BR 101
A PRF apreendeu drogas escondidas em uma carga de sucata na BR 101 Crédito: Reprodução/PRF
A apreensão ocorreu por volta das 8h30 da manhã desta segunda-feira (3). A noite, a Polícia Rodoviária Federal divulgou que foram 887 tabletes de maconha, um total de 1004 quilogramas da droga. Um automóvel também foi apreendido.

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