Vídeo: PRF apreende maconha escondida em carga de sucata no ES

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de uma tonelada de maconha em uma carreta na BR 101, no quilômetro 414, na altura de Itapemirim, no Sul do Estado. De acordo com a polícia, as drogas estavam escondidas em uma carga de sucata que vinha do Mato Grosso do Sul para a Grande Vitória. Um cão farejador que conseguiu localizar o material.
A apreensão ocorreu por volta das 8h30 da manhã desta segunda-feira (3). A noite, a Polícia Rodoviária Federal divulgou que foram 887 tabletes de maconha, um total de 1004 quilogramas da droga. Um automóvel também foi apreendido.