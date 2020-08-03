Apontado como chefe de quadrilha de Nova Rosa da Penha é preso em Vitória

Na noite da última sexta-feira (1), um homem, de 32 anos, foi detido em uma casa, no município de Vitória. Ele é considerado chefe de uma quadrilha criminosa do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, de acordo com informações da Polícia Militar.
Após levantamentos realizados pelo Serviço Reservado de Inteligência da PM, uma guarnição prosseguiu até o bairro Santo André, em Vitória, onde evidências apontavam que o suspeito estaria naquele momento.
A Polícia Civil informa ainda que o mesmo possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. No entanto, desde a expedição do mandado, ele estava foragido.
Na residência de parentes, em Vitória, o homem se encontrava acompanhado da esposa e da mãe. Os militares realizaram buscas no interior do imóvel, porém nenhum material ilícito foi encontrado.
Segundo informações da Polícia Civil, ele foi encaminhado para Delegacia Regional de Vitória, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão e, posteriormente, encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. No local, o homem permanece à disposição da Justiça.