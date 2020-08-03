Apontado como chefe de quadrilha de Nova Rosa da Penha é preso em Vitória

Polícia Civil detém chefe de quadrilha de Nova Rosa da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva

Após levantamentos realizados pelo Serviço Reservado de Inteligência da PM, uma guarnição prosseguiu até o bairro Santo André, em Vitória, onde evidências apontavam que o suspeito estaria naquele momento.

A Polícia Civil informa ainda que o mesmo possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. No entanto, desde a expedição do mandado, ele estava foragido.

Na residência de parentes, em Vitória, o homem se encontrava acompanhado da esposa e da mãe. Os militares realizaram buscas no interior do imóvel, porém nenhum material ilícito foi encontrado.