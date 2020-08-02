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Trânsito

Trecho da BR 262 vai funcionar no sistema pare e siga nesta segunda (03)

Após ter sido liberado nos dois sentidos neste domingo, tráfego no Km 31, em Domingos Martins, voltará a ficar parcialmente interditado para realização de trabalho de limpeza na pista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2020 às 20:34

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 20:34

Interdição em trecho da BR 262, no Espírito Santo
Interdição em trecho da BR 262, em Domingos Martins, no Espírito Santo Crédito: Divulgação | DNIT
O quilômetro 31 da BR 262, em Domingos Martins, na Região Serrana do Estado, voltará a ficar parcialmente fechado a partir das 8h30 desta segunda-feira (03), funcionando no sistema pare e siga. A informação foi publicada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no perfil da corporação no Twitter.  
O trecho chegou a ser liberado nos dois sentidos na manhã de domingo (02), mas boqueios vêm sendo realizados de forma alternada para trabalho de limpeza na pista, atingida por queda de barreiras após as fortes de chuvas que atingiram o Estado na última quinta-feira (30). 
Uma rota alternativa para evitar a BR 262 é feita pelo município de Alfredo Chaves. Para tanto, os motoristas devem seguir pela BR 101-Sul até o km 356, no trevo de Alfredo Chaves. Lá, eles deverão acessar a ES 146 (rodovia estadual), que a BR 101 a BR 262, na altura do km 58, próximo do Posto do Café. O mesmo vale para o sentido inverso.
A rodovia ES 146 pode ser utilizada por veículos com até 12 toneladas de peso bruto total. Equipes da autarquia estão no local na interdição e monitoram a possibilidade de abertura do tráfego.
A PRF informou ainda, por meio de sua conta no Twitter, que no Km 26 da BR 262, em Viana, a interdição parcial para manutenção realizada pelo Dnit-ES continua. No local, o trânsito também estará operando em sistema de pare e siga nesta segunda-feira (03).

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