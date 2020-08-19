Socorrista resgata cachorro na Serra: 'Vi pedido de ajuda nos olhos'

Socorrista da Eco101 resgata cachorrinho na Serra Crédito: Reprodução

O socorrista Luciano Costa está na profissão há sete anos e faz muitos resgates difíceis no trânsito da Grande Vitória  e esta quarta-feira (19) foi um pouco diferente. O profissional saía de uma ocorrência de acidente envolvendo moto e carro quando foi acionado para auxiliar um colega nas proximidades do bairro Planalto Serrano, na Serra . Chegando lá, Luciano se deparou com um cachorrinho atropelado no canteiro central da via.

"Ele estava bem machucado, e aquela cena acabou mexendo com a gente. Ele estava muito assustado. Como eu gosto muito de animais, fui fazendo um carinho para ele se acalmar e mostrar que estávamos ali para ajudá-lo. Parecia que ele estava pedindo socorro com os olhos", detalhou.

Depois de conquistar a confiança do animal, Luciano e o enfermeiro Abraão Oliveira conseguiram levá-lo até um local seguro e contaram com a ajuda do operador de tráfego Lucas Salaroli, que colocou o cachorro em uma carroceria e levou até um rancho onde são deixados os animais resgatados pela Eco101, concessionária que administra a BR 101.

"Lá ele foi recebido pela veterinária do rancho, está sendo cuidado e, se Deus quiser, será muito bem cuidado para ganhar um novo lar. Trabalho na área há sete anos e esse resgate foi diferenciado pela forma que o cachorrinho estava. Chamava a atenção de todos que passavam pelo local", completou o profissional.

"Ele estava ali apenas querendo uma ajuda. Graças a Deus, essa história teve um final feliz e ele foi resgatado por nós " Luciano Costa - Socorrista da Eco101

CACHORRO VAI PASSAR POR EXAMES

Após um pedido de detalhamento da ocorrência pela reportagem de A Gazeta, a Eco101 informou que foi acionada para atendimento de ocorrência envolvendo o cão acidentado, às 09h19 desta quarta-feira (19), que se encontrava sob canteiro central da rodovia, próximo ao bairro Planalto Serrano, na Serra.

"O animal foi encaminhado para tratamento em clínica veterinária parceira, onde passará por exames e acompanhamento clínico. O cão permanecerá nas instalações deste parceiro até a retirada pelo proprietário ou será encaminhado para adoção, após melhoras do seu quadro de saúde", disse em nota.

Por fim, a Eco101 ressaltou que os animais domésticos, como cães e gatos encontrados no trecho sob concessão da empresa, assim como gados e equinos, que geralmente fogem das propriedades nas proximidades da rodovia, também são encaminhados às clínicas conveniadas, onde passam por exames e tratamentos adequados à cada situação, além de serem identificados com microchip. Os animais ficam no local até a sua retirada pelo proprietário.